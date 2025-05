Galaxy S25 Edge : Samsung officialise son smartphone ultra-fin, promesses et compromis

Le constructeur avait déjà évoqué ce modèle dès janvier lors de la présentation de la gamme Galaxy S25, puis au MWC de Barcelone. Toutefois, la commercialisation ne sera pas immédiate et globale. En effet, le smartphone sera réellement disponible après une période de précommande qui cours du 13 mai jusqu’au 30 mai 2025.

D’après la marque, le Galaxy S25 Edge « établit une nouvelle norme en matière de smartphones » et « ouvre une nouvelle ère de croissance pour l’industrie mobile ». Des ambitions élevées qui s’accompagnent d’une politique de prix positionnant ce modèle entre le Galaxy S25+ et le S25 Ultra, avec un prix de départ annoncé à 1 249 euros pour la version 256 Go, et 1 369 euros pour la version 512 Go.

Un design ultra-fin, prouesse technique et choix assumés

La principale caractéristique du Galaxy S25 Edge réside dans sa finesse extrême. Le smartphone affiche une épaisseur de seulement 5,8 mm, ce qui en fait l’appareil le plus fin jamais proposé par Samsung. La marque renouvelle ainsi avec la finesse après le Galaxy S II. Le poids, lui aussi, est contenu autour de 163 grammes, renforçant la sensation de légèreté.

Pour parvenir à ce résultat, Samsung a misé sur des matériaux premium : une face avant protégée par du verre céramique Gorilla Glass Ceramic 2 (la plus solide à ce jour), un dos en Gorilla Glass Victus 2 et un cadre en titane. L’ensemble bénéficie d’une certification IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière (immersion jusqu’à 1,5 mètre pendant 30 minutes). Le design a été pensé dans « les moindres courbes », selon le constructeur, qui insiste sur la qualité de l’assemblage et la précision de l’ingénierie.

Ce choix de l’ultra-fin impose néanmoins des compromis. L’autonomie, par exemple, risque d’être affectée par la capacité de la batterie, limitée à 3 900 mAh, soit un peu moins que sur le Galaxy S25 classique. Notez que la batterie n’est pas en silicone-carbone comme cela est le cas de plus en plus notamment chez plusieurs marques chinoises permettant ainsi d’obtenir une meilleure densité pour un espace réduit. Notez que la charge est limitée à 25W, là aussi, c’est une caractéristique en retrait par rapport à la concurrence, surtout à ce prix.

Fiche technique : haut de gamme et puissance au rendez-vous

Malgré son format compact, le Galaxy S25 Edge n’entend pas faire de concessions sur la performance. Il embarque le nouveau processeur Snapdragon 8 Elite For Galaxy, gravé en 3 nm, épaulé par 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. La gestion de la chaleur est assurée par une chambre à vapeur plus grande que celle du Galaxy S25 Plus.

L’écran OLED de 6,7 pouces (définition QHD de 1440 x 3120 pixels, fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz, HDR10+ promet une expérience visuelle haut de gamme, proche de celle du Galaxy S25+.

Côté connectivité, le S25 Edge prend en charge la 5G, le Wi-Fi, le Bluetooth, le NFC et propose une eSIM. Il est également équipé de haut-parleurs stéréo, d’un lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et tourne sous Android 15 avec One UI 7. Il peut compter sur toutes les fonctions d’intelligence artificielle qui sont déjà intégrés dans les Galaxy S25. Samsung promet 7 ans de mises à jour du système et autant pour les mises à jour de sécurité.

La durabilité n’est pas oubliée, avec l’utilisation de matériaux résistants et la certification IP68. Toutefois, l’absence de port microSD et de prise jack 3,5 mm confirment l’orientation premium et minimaliste de l’appareil.

Photographie et autonomie : les limites d’un format extrême

Sur le plan photographique, Samsung a choisi d’intégrer un capteur principal de 200 mégapixels, identique à celui du S25 Ultra, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. La caméra frontale affiche également 12 mégapixels. L’appareil permet l’enregistrement vidéo en 8K à 30 images par seconde et en 4K jusqu’à 120 images par seconde.

Cependant, le S25 Edge ne dispose pas de téléobjectif, contrairement à d’autres modèles concurrents dans la même gamme de prix. Ce choix, dicté par la quête de finesse, pourrait décevoir les amateurs de photographie mobile, d’autant que certains concurrents comme le Honor Magic6 Pro, le Google Pixel 9 Pro XL ou Xiaomi avec le 15 Ultra misent sur des modules photo plus complets.

La batterie de 3 900 mAh, associée à la finesse extrême du châssis, suscite également des interrogations quant à l’autonomie réelle de l’appareil. La recharge rapide est limitée à 25 W, ce qui reste modeste face à certains concurrents qui proposent des puissances supérieures.

Le smartphone est décliné en noir, argent ou bleu.