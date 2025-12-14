À l'approche de Noël, l’iPhone 12 reconditionné est un cadeau idéal : voici pourquoi !

Avec l’ iPhone 12 reconditionné , vous bénéficiez d’un appareil avec iOS fluide et performant. Son écran de 6,1 pouces offre un bon confort d’utilisation, et sa puce A14 Bionic garantit encore une expérience très fluide, même avec des applications récentes.

Reconditionné en France, garanti 30 mois et expédié sous 48h, cet iPhone 12 est une excellente option pour Noël.

Pourquoi choisir un iPhone reconditionné pour Noël ?

Acheter un iPhone reconditionné est une solution toute trouvée pour obtenir un smartphone qui a fait ses preuves, tout en faisant des économies. Ainsi, CertiDeal, expert en reconditionné, assure que chaque produit passe par une série de tests dans ses ateliers français, pour garantir sa qualité et son bon état de fonctionnement.

Vous pouvez comparer les différents modèles grâce à notre comparateur de smartphones reconditionnés.

Les avantages de l’offre CertiDeal

Cet iPhone 12 reconditionné bénéficie d'une garantie de 30 mois, l'une des plus longues proposées sur le marché. Vous pouvez également compter sur une expédition rapide en 48h, de qui recevoir votre cadeau avant Noël.

L'appareil est est également garanti 100 % fonctionnel et débloqué, avec une batterie en excellent état pour une utilisation optimale. Si vous changez d'avis, vous disposez de 30 jours pour retourner le produit.

✅ Points forts Un excellent rapport qualité/prix pour un modèle reconditionné

Garantie de 30 mois

Livraison rapide, parfaite pour un cadeau de Noël ☑️ Points à considérer Chargeur non inclus dans l’offre

Tous les smartphones sont soigneusement reconditionnés en France dans des ateliers spécialisés, garantissant ainsi une qualité irréprochable. Enfin, le paiement en plusieurs fois est possible, avec des options de 2x, 3x ou 24x, pour vous offrir une flexibilité supplémentaire.

Un cadeau de Noël de qualité à prix réduit

Avec son prix attractif, sa garantie longue et sa livraison rapide, l’iPhone 12 chez CertiDeal est une excellente option pour Noël. Compact, fluide et bien noté, il saura ravir vos proches, tout en étant soutenu par un service client français réactif.