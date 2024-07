À la veille de la sortie de son successeur, le Samsung Galaxy Z Flip 5 baisse de plus de 700 € !

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 va laisser place demain au nouveau Galaxy Z Flip 6 durant la Galaxy Unpacked. L'occasion de se procurer cet ultra haut de gamme pliant du constructeur Samsung.

Lui et le Z Fold 5 sont deux appareils sortis en même temps avec la particularité de pouvoir se plier, le Fold de manière horizontale comme un livre, et le Flip, verticalement, comme nos anciens téléphones à clapet. Et pourtant point de vintage et de old school avec ces appareils au contraire très modernes.

Lancé, il y a presque un an avec des prix dépassant largement les 1000 €, voire 2000 € pour le galaxy Z Fold, il est maintenant possible de se les procurer à plus de la moitié de leurs prix d'origines !

Fiche technique du Samsung Galaxy Z Flip 5

Écrans : Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz.

: Écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, résolution de 2640 x 1080 pixels, taux de rafraîchissement de 120 Hz. Processeur : Snapdragon 8+ Gen 2

: Snapdragon 8+ Gen 2 RAM : 8 Go

: 8 Go Stockage : Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage

: Disponible en versions de 128 Go, 256 Go, et 512 Go de stockage Batterie : 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W

: 3700 mAh avec charge rapide de 25W, charge sans fil de 15W Caméras : Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP

: Caméra principale Dual Pixel de 12 MP et une caméra ultra-large de 12 MP . Caméra frontale de 10 MP Système d'exploitation : Fonctionne avec Android 13

: Fonctionne avec Android 13 Connectivité : Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C.

: Supporte 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, et USB Type-C. Autres fonctionnalités : Capteur d'empreintes digitales sur le côté, stéréo haut-parleurs, certification IP58 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 est un smartphone haut de gamme très puissant, alliant design unique et technologies de pointe.

Équipé du puissant Snapdragon 8+ Gen 2, il se distingue par son design pliable ingénieux, qui propose une forme de goutte d'eau à sa charnière pour empêcher l'infiltration de poussière que l'on retrouvait parfois sur les modèles antérieurs.

Déplié, son écran de 6,7 pouces offre une expérience optimale pour le streaming, le gaming et bien d'autres activités, garantissant une polyvalence exceptionnelle.

Le Samsung Galaxy Z Flip 5 avec plus de 700 €

Proposé à 1339 € pour sa sortie, le Samsung Galaxy Z Flip5 est maintenant disponible avec plus de 700 € de réduction sur l'ancien prix de son constructeur chez plusieurs marchands, et notamment sur la Fnac Marketplace où on peut le trouver pour 605 € !

Il est également disponible auprès de Rakuten dans différentes versions sous les 700 €, dont une en partenariat avec Rue du Commerce, une très bonne affaire !