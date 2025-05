Précommandez votre Samsung Galaxy S25 Edge chez Orange ou Sosh : les promos sont folles

Le Samsung Galaxy S25 Edge en précommande chez Orange : une offre à ne pas manquer

Orange frappe fort avec une offre exceptionnelle pour la précommande du nouveau Samsung Galaxy S25 Edge. Jusqu’au 29 mai 2025, le modèle 512 Go du smartphone sud-coréen est au prix de la version 256 Go. Une occasion rare d’accéder à plus de capacité sans surcoût.

Mais ce n’est pas tout. Jusqu’au 11 juin 2025, Orange propose un rabais supplémentaire sur le tarif du Galaxy S25 Edge selon différentes situations. Par exemple, pour toute souscription d’un abonnement mobile Orange, vous profiterez de 170 € de réduction immédiate. Avec un forfait 400 Go, vous paierez donc votre téléphone 319 € au lieu de 489 €.

Vous êtes déjà client chez l’opérateur ? Si vous restez fidèle en vous réengageant pour 24 mois, la remise passe à 320 €. Le Samsung Galaxy S25 Edge vous reviendra ainsi à seulement :

169 € avec un forfait 400 Go ;

499 € avec un forfait 300 Go ;

699 € avec un forfait 200 Go.

Enfin, si vous effectuez la précommande au plus tard le 4 juin 2025, un bonus de 100 € vous sera accordé pour la reprise de votre ancien smartphone. Alors, foncez pour faire un maximum d’économie.

Je précommande le nouveau Galaxy S25 Edge

La promo sur le Galaxy S25 Edge marche avec les forfaits sans engagement Sosh et Orange

Bonne nouvelle : l’offre de précommande exceptionnelle sur le Galaxy S25 Edge fonctionne aussi avec les forfaits sans engagement Sosh et Orange. En prenant un abonnement mobile chez Sosh, vous profiterez de 120 € de remise immédiate grâce à la promo sur la capacité de stockage, c’est-à-dire le modèle 512 Go au prix de la version 256 Go.

Vous êtes déjà client Sosh ? Encore mieux, vous bénéficierez d’une remise totale de 270 €, soit le Galaxy S25 Edge à 1099 € au lieu de 1369 €. Ce bon plan s’applique également si vous possédez un forfait Orange sans engagement. À cela s’ajoute le bonus de 100 € pour la reprise d’un ancien smartphone.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : finesse, puissance et élégance réunies

Avec seulement 5,8 mm d’épaisseur, le nouveau Samsung Galaxy S25 Edge s’impose comme le modèle le plus fin jamais conçu dans la gamme Galaxy S. Véritable concentré de technologie, il allie un design élégant à des performances de très haut niveau. Parmi ses caractéristiques, nous retrouvons entre autres :

un processeur Snapdragon 8 Elite pour Galaxy survitaminé ;

un capteur principal de 200 Mpx pour des clichés d’une netteté exceptionnelle ;

un cadre en titane à la fois léger et solide ;

une résistance à l’eau et à la poussière validée par la certification IP68.

Que vous privilégiiez l’appareil photo, le design ou la puissance du smartphone, le Galaxy S25 Edge saura donc vous combler par son équilibre parfait entre performance et esthétique.