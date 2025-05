C’est le meilleur smartphone selon le concours numéro 1 du secteur mobile

Le Mobile World Congress de Barcelone, c’est LE grand rendez-vous annuel du secteur mobile. Toutes les marques y sont, toutes les tendances y passent… et c’est là que sont remis les très attendus GLOMOs, des prix décernés par un jury d’experts totalement indépendants.

Parmi les multiples catégories récompensées, celle du meilleur smartphone de l’année attire forcément tous les regards. Un trophée crédible, car jugé par plus de 220 spécialistes du secteur, autant dire un panel plutôt solide.

Voici comment les organisateurs eux-mêmes présentent leur concours :

Celebrating 30 years of industry innovation, the GLOMOs are the industry’s most prestigious accolade, independently judged by over 220 leading experts. This year’s entries showcased groundbreaking advancements, making the judges’ decisions tougher than ever.