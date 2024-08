À quand la sortie du Pixel 9 de Google ? Il va falloir prendre votre mal en patience

Une présentation anticipée, mais une sortie différée

Selon toute vraisemblance, le lancement des Google se déroulera suivant un calendrier peu conventionnel.

La conférence du 13 août : le grand dévoilement

Contre toute attente, Google a décidé de devancer son calendrier habituel. La firme de Mountain View tiendra son événement annuel le 13 août 2023, soit plusieurs semaines avant la date traditionnelle d'octobre. Une annonce précoce qui a suscité l'enthousiasme des inconditionnels de la marque qui envisagent donc une sortie rapide des nouveaux appareils.

Des dates de sortie échelonnées

Cependant, si la présentation est avancée, la mise sur le marché des différents modèles de la gamme Pixel 9 suivra un calendrier plus étalé. En effet, si les Pixel 9, Pixel 9 Pro et Pixel 9 Pro XL devraient être disponibles dès le 22 août 2024, il faudra vraisemblablement attendre le 4 septembre 2024 pour pouvoir toucher du doigt le Pixel 9 Pro Fold. Quant aux nouveaux écouteurs Buds Pro 2, ils ne seront sans doute commercialisés qu’à partir du 26 septembre 2024.

Cette stratégie de lancement progressif serait censée permettre à Google de gérer efficacement la production et la distribution de ses différents produits, tout en maintenant l'intérêt du public sur une période prolongée.

Que faire en attendant ?

Pour les aficionados, cette attente prolongée peut être l’occasion de bien se préparer à profiter des futurs flagships de la marque américaine.

Préparer son budget

Avec des prix annoncés allant de 799€ pour le Pixel 9 standard à 1899€ pour le Pixel 9 Pro Fold, c’est peut-être encore le moment d’économiser et de réfléchir aux bons plans. Pensez notamment aux différentes options de financement ou aux offres de reprise de votre ancien appareil. Tenez-vous également prêt pour les éventuelles offres de prélancement.

Explorer les fonctionnalités attendues

Profitez de cette période pour vous familiariser avec les nouvelles fonctionnalités annoncées. Le Pixel 9 devrait par exemple intégrer des améliorations significatives en matière de photographie computationnelle et d'intelligence artificielle.

Préparer la migration de vos données

Anticipez le transfert de vos données en faisant le tri dans vos applications et vos fichiers. Cela facilitera la transition vers votre nouveau Pixel 9 dès sa réception.

Pixel 9 : ça vaut le coup de l’attendre ?

Attendre, d’accord. Mais cela en vaut-il la peine ? Que faut-il espérer des nouveaux appareils de la firme de Moutain View ?

D’intéressantes innovations technologiques

Google promet des avancées majeures sur ses nouveaux smartphones Premium. Le géant américain promet notamment une puissance de traitement encore plus avancée avec la nouvelle puce Tensor G4. L’autonomie devrait également être améliorée grâce à une optimisation poussée entre matériel et logiciel.

Expérience photographique améliorée

Les Google Pixel sont réputés pour leurs aptitudes et performances photographiques exceptionnelles. Le Pixel 9 ne dérogera sûrement pas là la règle. Ce nouveau flagship devrait repousser encore les limites avec de nouveaux capteurs et des algorithmes de traitement d'image plus performants.

Android 15 : une exclusivité temporaire

Bien que le Pixel 9 ne sera pas livré avec Android 15 préinstallé, il bénéficiera de la mise à jour en priorité pour offrir aux utilisateurs une expérience Android pure et à la pointe de la technologie.