Nubia Z70S Ultra, le smartphone qui se prend vraiment pour un appareil photo

Nubia qui propose déjà le smartphone Z70 Ultra s’apprête à lancer une nouvelle déclinaison avec le Z70S Ultra. Ce modèle est résolument tourné vers la photographie numérique. En effet, le site officiel précise que l’objectif principal de ce modèle est de permettre à ses utilisateurs de devenir de véritables photographes professionnels grâce à son équipement haut de gamme. L’accent est mis sur l’expérience photographique, avec la promesse d’un rendu digne des appareils photo compacts traditionnels, tout en conservant la praticité d’un smartphone.

En parallèle, Nubia propose des accessoires dédiés, comme un kit de photographie comprenant une coque compatible avec des filtres standards et un support pour trépied, renforçant ainsi l’aspect professionnel du Z70S Ultra. Cette initiative vise à différencier le produit sur un marché où l’innovation photographique est devenue un argument central. Cela rappelle les accessoires disponibles avec le Xiaomi 14 Ultra et son successeur, le Xiaomi 15 Ultra.

Un smartphone pensé pour la photographie

Le Nubia Z70S Ultra se démarque principalement par son appareil photo principal de 35 mm, une caractéristique rare dans l’univers des smartphones où la focale standard se situe généralement autour de 24 mm. D’après les informations communiquées par la marque, ce capteur principal de 50 mégapixels repose sur la technologie OmniVision Light and Shadow Master 990 et bénéficie d’une mise au point avancée sur quatre axes. Cette configuration, associée à une ouverture physique variable, permettrait de s’adapter à différents types de prises de vue, du portrait à la scène de rue, en passant par les paysages.

Le module photo arrière comprend également un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels (70 mm, capteur 1/2", OIS) et un ultra grand-angle de 50 mégapixels avec macro, offrant une couverture polyvalente pour la plupart des situations photographiques.

L’intégration d’un bouton déclencheur physique, avec une demi-pression pour la mise au point et une pression longue pour la capture, rapproche l’expérience utilisateur de celle d’un appareil photo classique. Cette orientation est renforcée par la possibilité d’ajouter des filtres optiques grâce à l’adaptateur fourni dans le kit de photographie.

Autre innovation, la caméra frontale est dissimulée sous l’écran, permettant un affichage totalement immersif sans encoche ni poinçon visible. Cette technologie, déjà présente sur certains modèles de la marque et ceux de Red Magic, par exemple, vise à offrir une expérience visuelle sans interruption, que l’on peut particulièrement apprécier pour la consultation de contenus multimédias ou la retouche d’images.

Performances techniques et expérience utilisateur

Au-delà de la photographie, le Nubia Z70S Ultra affiche des spécifications haut de gamme. Il est équipé du dernier processeur Snapdragon 8 Elite, couplé à jusqu’à 24 Go de RAM LPDDR5X et 1 To de stockage UFS 4.0, garantissant une fluidité optimale pour les applications exigeantes et le multitâche. L’écran OLED fabriqué par BOE de 6,85 pouces propose une résolution 1,5K, une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz et une gradation PWM à haute fréquence, assurant un confort visuel aussi bien pour le jeu que pour la consultation de photos, selon la marque.

La batterie de 6 600 mAh, en hausse par rapport à la génération précédente (6 150 mAh sur le Z70 Ultra), veut assurer une autonomie prolongée, tandis que la charge rapide 80 W permet de récupérer rapidement de l’énergie. Malgré cette capacité accrue, les dimensions et le poids du smartphone restent inchangés (164,3 x 77,1 x 8,6 mm pour 228 g.

Côté connectivité, le Z70S Ultra prend en charge la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et le NFC, ainsi qu’une certification IP68 et IP69 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le système d’exploitation Nebula AIOS, basé sur Android 15, intègre des fonctionnalités d’intelligence artificielle pour la gestion des images et l’optimisation des performances.

Prix et disponibilité

Pour le moment, il faudra patienter jusqu’au 13 mai pour connaitre le prix du Nubia Z70S Ultra. À cette date, la marque lancera les précommandes et le smartphone sera réellement disponible à partir du 28 mai 2025.