À quelques jours du Galaxy S26, le Samsung S25 Plus passe sous la barre des 580 € : l'offre qu'on n'attendait plus

Le Galaxy S25+ est disponible à 579,80 € sur Rakuten, un prix de milieu de gamme pour un flagship qui durera des années. Un investissement qui a du sens juste avant l'arrivée du S26.

Rémi Deschamps - publié le 15/02/2026 à 17h45
Le Samsung Galaxy S25 Plus au MWC 2025

Avec l'annonce imminente du futur S26, les prix de la gamme actuelle commencent à baisser. Si nous avons choisi de vous partager ce bon plan aujourd'hui, c’est parce que le Galaxy S25+ vient de franchir un palier psychologique qui justifie à nouveau de s'intéresser à lui.

Il est disponible à 579,80 € sur Rakuten, soit quasiment moitié prix par rapport à son tarif de lancement.

 

À ce prix-là, il vient chasser sur les terres des modèles de milieu de gamme, mais avec une fiche technique évidemment bien plus musclée.

Le Galaxy S25 Plus : Un investissement à garder jusqu'à la fin de la décennie

Pourquoi nous vous le recommandons ? Payer moins de 580 € pour un écran Dynamic AMOLED de 6,7 pouces, un appareil photo triple capteur, une autonomie solide et l'accès à Galaxy AI, c'est une excellente opportunité.

 

Ce qui rend ce bon plan pertinent à nos yeux, c’est sa longévité. Avec 12 Go de RAM et un suivi Android sur le long terme, ce modèle ne s'essoufflera pas de sitôt. Le vendeur propose ici une version d'import internationale (compatible avec les opérateurs en France) et ajoute un pack complet avec coque, protection et le chargeur rapide d'origine inclus.

✅ Pourquoi on a aimé ce plan ?

  • Investissement durable : Puissance, MAJ et RAM pour tenir des années.
  • Écran superbe : Le confort du format 6,7 pouces.
  • Pack prêt à l'emploi : Chargeur et accessoires inclus.

☑️ À garder en tête

  • Version Import : Mono SIM + eSIM.

Notre avis : Pour le prix d'un smartphone milieu de gamme classique, vous profitez d'un appareil haut de gamme très véloce avec l'un des meilleurs écosystème Android du marché.

