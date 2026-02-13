iPhone 17 Pro ou alternative Android ? Le verdict sans appel pour ceux qui veulent le meilleur écran du marché

Sur le plan du design, les différences entre ces trois smartphones apparaissent dès le premier regard, tant dans le traitement des matériaux que dans l’organisation physique des capteurs photo. L’iPhone 17 Pro propose un bloc photo rectangulaire occupant toute la largeur de l’appareil alors que les capteurs eux-mêmes sont positionnés dans l’angle supérieur gauche du dos, disposés en triangle, accompagnés d’un scanner et d’un flash, le tout dans une structure en verre dépoli associée à un châssis aux profils plats.

Le Google Pixel 10 Pro XL adopte pour sa part une barre horizontale caractéristique traversant l’arrière de l’appareil, dans laquelle sont intégrés ses capteurs photo, avec des bords légèrement arrondis qui améliorent la prise en main. De son côté, le Galaxy S25 Ultra mise sur des capteurs individualisés, dans un style beaucoup plus épuré, directement intégrés dans la coque arrière, sans module apparent, et sur des tranches très légèrement incurvées.

En outre, les trois modèles proposent des palettes de couleurs distinctes, allant des tons sobres comme le noir, le gris ou l’argent à des déclinaisons plus marquées comme le bleu ou le titane naturel selon les versions.

En termes de gabarit, l’iPhone 17 Pro est le plus compact et le plus léger, tandis que le Galaxy S25 Ultra est à la fois le plus grand et le plus lourd, le Pixel 10 Pro XL occupant une position intermédiaire. Par ailleurs, les trois smartphones bénéficient d’une certification d’étanchéité élevée, avec une norme IP68, garantissant une résistance à l’eau et à la poussière adaptée à un usage quotidien exigeant.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, chacun de ces smartphones repose sur une plateforme matérielle de dernière génération. L’iPhone 17 Pro s’appuie sur une puce Apple A19 Pro associée à 8 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage interne allant de 256 Go à un téraoctet, sans possibilité d’extension par carte microSD.

Le Google Pixel 10 Pro XL intègre quant à lui un processeur Google Tensor G5, optimisé pour l’intelligence artificielle et le traitement d’image, accompagné de 16 Go de mémoire vive selon les configurations, et d’un stockage interne pouvant atteindre un téraoctet, là encore sans extension possible.

Enfin, le Galaxy S25 Ultra embarque un processeur Snapdragon 8 Gen 4 For Galaxy, couplé à jusqu’à 16 Go de mémoire vive et à un stockage interne maximal d’un téraoctet, sans lecteur microSD.

Ainsi, en classant ces modèles par ordre de puissance brute, le Galaxy S25 Ultra arrive en tête grâce à sa puce très orientée performances, suivi de près par l’iPhone 17 Pro, dont l’optimisation logicielle compense une mémoire vive plus limitée, tandis que le Pixel 10 Pro XL privilégie une puissance plus ciblée sur les usages liés à l’intelligence artificielle.

S’agissant des écrans, les trois constructeurs proposent des dalles de très haute qualité, mais avec des orientations légèrement différentes. L’iPhone 17 Pro est équipé d’un écran OLED de 6,3 pouces, affichant une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu’à 120 hertz et une luminosité maximale élevée, avec une surface parfaitement plate.

Le Google Pixel 10 Pro XL dispose d’une dalle OLED LTPO de 6,8 pouces, également compatible avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, et offrant une luminosité renforcée pour un usage en extérieur, avec des bords subtilement incurvés. De son côté, le Galaxy S25 Ultra se distingue par un écran AMOLED LTPO de 6,9 pouces, très lumineux, à la définition élevée et à la fréquence adaptative, avec une surface quasi plate optimisée pour la lisibilité.

En comparant la qualité globale d’affichage, le Galaxy S25 Ultra se positionne comme le plus polyvalent et le plus immersif, notamment grâce à sa grande diagonale et à sa luminosité. Le Pixel 10 Pro XL suit de près, séduisant par la finesse de son rendu, tandis que l’iPhone 17 Pro, plus compact, privilégie l’équilibre et la précision colorimétrique.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Du côté de la photographie, chacun de ces smartphones adopte une approche complète et cohérente. L’iPhone 17 Pro propose un capteur principal de 48 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels dédié au zoom optique, complétés par un capteur frontal de 12 mégapixels pour les selfies. Le Google Pixel 10 Pro XL mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 48 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 48 mégapixels, avec un capteur selfie de 12 mégapixels, l’ensemble étant fortement soutenu par des algorithmes de traitement logiciel.

Le Galaxy S25 Ultra, enfin, intègre un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs dédiés au zoom, accompagnés d’un capteur frontal de 12 mégapixels. En comparant les résultats potentiels, le Galaxy S25 Ultra apparaît comme le plus polyvalent pour la photographie, notamment grâce à la richesse de ses capteurs, suivi du Pixel 10 Pro XL, très performant en photo computationnelle, puis de l’iPhone 17 Pro, réputé pour la constance de son rendu.

En matière de connectivité, les trois modèles prennent en charge le Wi-Fi de dernière génération, avec le Wi-Fi 7 pour le Galaxy S25 Ultra et le Pixel 10 Pro XL, tandis que l’iPhone 17 Pro propose le Wi-Fi 6E. Tous sont compatibles avec la technologie 5G, mais aucun ne conserve de prise audio jack. Enfin, les lecteurs d’empreintes digitales diffèrent, l’iPhone s’appuyant sur la reconnaissance faciale, tandis que le Pixel et le Galaxy intègrent un capteur sous l’écran.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Concernant l’autonomie, les différences reposent principalement sur la capacité des batteries et l’optimisation logicielle. L’iPhone 17 Pro embarque une batterie d’environ 3500 mAh, optimisée par iOS pour offrir une endurance stable sur une journée complète.

Le Google Pixel 10 Pro XL dispose d’une batterie d’environ 5100 mAh, ce qui lui permet d’envisager une autonomie plus confortable, bien que dépendante des usages liés à l’intelligence artificielle. Le Galaxy S25 Ultra, avec une batterie de 5000 mAh, se positionne comme le plus endurant en usage mixte.

En outre, les vitesses de recharge varient sensiblement, avec une charge filaire plus rapide sur le Galaxy et le Pixel que sur l’iPhone. Les trois modèles proposent enfin la recharge sans fil, avec des puissances variables, le Galaxy S25 Ultra étant le plus rapide dans ce domaine.

