Reconditionné : ces 3 anciens haut de gamme sont aujourd'hui de meilleures affaires que les nouveautés de 2026

Avant de rentrer dans le vif du comparatif, sachez que tous les trois bénéficient encore des mises à jour logicielles d’Apple, ce qui garantit une longévité appréciable en matière de sécurité et de fonctionnalités.

En outre, ces appareils sont aujourd’hui proposés en version reconditionnée par la plateforme CertiDeal, avec un reconditionnement effectué en France, une garantie de 30 mois. CertiDeal propose aussi une politique de retour simplifiée et, pour faciliter les achats, il y a également des facilités de paiement échelonné. Autant d’éléments qui renforcent l’intérêt de ces modèles face aux smartphones neufs les plus récents.

Lequel est le plus beau ?

Sur le plan du design, les différences entre l’iPhone 13, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro restent subtiles mais bien réelles. L’iPhone 13 et l’iPhone 14 adoptent un format très proche, avec un châssis aux arêtes plates en aluminium et un dos en verre. À l’arrière, les deux capteurs photo sont disposés en diagonale sur un module carré légèrement proéminent, une évolution par rapport aux générations précédentes.

L’iPhone 14 Pro, pour sa part, se distingue par un cadre en acier inoxydable plus massif et par un bloc photo plus imposant intégrant trois capteurs, également disposés dans un module carré, auxquels s’ajoute un capteur LiDAR. Les profils des trois appareils sont plats, conformément à la signature esthétique d’Apple depuis plusieurs générations.

En ce qui concerne les dimensions, l’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont les plus compacts, tandis que l’iPhone 14 Pro se révèle légèrement plus épais et surtout plus lourd, avec un poids supérieur à 200 grammes, là où les deux autres restent plus légers. Tous sont certifiés étanches selon la norme IP68, ce qui leur permet de résister à l’immersion temporaire et à la poussière.

Côté coloris, l’iPhone 13 se décline notamment en noir, blanc, bleu, rouge et vert, l’iPhone 14 ajoute des teintes comme le violet et le jaune, tandis que l’iPhone 14 Pro privilégie des finitions plus sobres telles que noir sidéral, argent, or et violet profond.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, ces trois smartphones reposent sur deux générations de processeurs distinctes. L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont tous deux équipés de la puce Apple A15 Bionic, un processeur gravé en 5 nanomètres qui demeure parfaitement capable de répondre aux usages actuels, qu’il s’agisse de navigation, de photographie computationnelle ou de jeux exigeants. L’iPhone 14 Pro bénéficie quant à lui de la puce Apple A16 Bionic, plus récente, offrant des gains mesurables en efficacité énergétique et en calcul graphique. En outre, l’iPhone 13 dispose de 4 Go de mémoire vive, tandis que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro montent à 6 Go, ce qui favorise un multitâche plus fluide sur ces deux derniers. Les capacités de stockage interne varient de 128 à 512 Go selon les configurations, voire davantage pour l’iPhone 14 Pro, sans possibilité d’extension par carte microSD, comme c’est traditionnellement le cas chez Apple.

En termes de hiérarchie de puissance, logiquement, l’iPhone 14 Pro s’impose logiquement comme le plus performant, suivi de près par l’iPhone 14, puis par l’iPhone 13, qui reste néanmoins largement suffisant pour un usage quotidien exigeant.

Les écrans constituent un autre point de différenciation notable entre ces modèles. L’iPhone 13 et l’iPhone 14 sont dotés d’une dalle OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces, affichant une définition élevée, une excellente gestion des contrastes et une luminosité maximale d’environ 800 cd/m² en usage standard. Leur fréquence de rafraîchissement est toutefois limitée à 60 Hz, ce qui reste confortable mais désormais classique. L’iPhone 14 Pro franchit un cap avec une dalle OLED LTPO de même diagonale, capable d’adapter sa fréquence jusqu’à 120 Hz grâce à la technologie ProMotion, offrant une meilleure fluidité dans les animations et le défilement. Sa luminosité maximale est également supérieure, notamment en extérieur, ce qui améliore la lisibilité en plein soleil.

Les trois écrans sont plats, sans incurvation sur les bords. En comparant la qualité globale, l’iPhone 14 Pro arrive en tête grâce à sa fréquence adaptative et à sa luminosité accrue. L’iPhone 14 se positionne ensuite, profitant de légers ajustements par rapport à l’iPhone 13, lequel reste néanmoins très proche en termes de rendu et conserve une qualité d’affichage toujours pertinente en 2026.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le volet photographique, les différences techniques sont plus marquées. L’iPhone 13 et l’iPhone 14 intègrent tous deux un double module arrière composé d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels, destinés respectivement aux prises de vue classiques et aux scènes larges.

À l’avant, un capteur selfie de 12 mégapixels assure les appels vidéo et les autoportraits. L’iPhone 14 Pro adopte une configuration plus avancée, avec un capteur principal de 48 mégapixels permettant une meilleure restitution des détails, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels offrant un zoom optique, ainsi qu’un capteur LiDAR pour l’analyse de profondeur. Le capteur frontal de 12 mégapixels est également présent.

En pratique, l’iPhone 14 Pro est celui qui permet d’obtenir les images les plus détaillées et polyvalentes, notamment en basse lumière et en zoom. L’iPhone 14 progresse légèrement par rapport à l’iPhone 13 grâce à un traitement logiciel affiné, mais les deux restent proches. En termes de connectivité, les trois modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 6, la 5G et le Bluetooth récent, sans prise jack audio ni émetteur infrarouge. Le lecteur d’empreintes digitales est absent, l’authentification reposant exclusivement sur la reconnaissance faciale.

Qu’en est-il de l’autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant pour de nombreux utilisateurs. L’iPhone 13 embarque une batterie d’environ 3240 mAh, tandis que l’iPhone 14 voit sa capacité légèrement augmenter autour de 3279 mAh.

L’iPhone 14 Pro dispose pour sa part d’une batterie d’environ 3200 mAh, mais bénéficie d’optimisations liées à sa puce plus efficiente.

En usage réel, l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Pro peuvent offrir une endurance légèrement supérieure, même si ces données varient fortement selon les usages, notamment la vidéo, la photographie ou la navigation. En matière de recharge, les trois modèles supportent une charge filaire d’environ 20 watts, permettant de récupérer une part significative de batterie en une trentaine de minutes. Ils sont également compatibles avec la recharge sans fil via la technologie MagSafe, à une puissance pouvant atteindre 15 watts.

Ainsi, malgré leur ancienneté relative, ces smartphones conservent des prestations cohérentes et équilibrées. Associés aux conditions proposées par le reconditionné, ils constituent aujourd’hui des choix rationnels face aux modèles neufs les plus récents.

