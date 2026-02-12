Quel Samsung choisir en 2026 ? L'erreur classique à éviter pour ne pas regretter son achat

Le Samsung Galaxy A56 5G est un modèle appartenant au milieu de gamme. Il est complet et équilibré, idéal si vous cherchez un bon compagnon quotidien sans exploser votre budget. Il offre un écran grand format de 6,7 pouces en technologie Super AMOLED avec un taux de rafraîchissement agréable, une batterie longue durée de 5000 mAh et des outils photo polyvalents, le tout avec une conception relativement légère et confortable (198 g).

Grâce à sa certification IP67, il résiste correctement à l’eau et à la poussière, ce qui est un avantage si vous cherchez un appareil fiable pour la vie de tous les jours sans forcément viser la performance brute ou les fonctionnalités premium.

À l’opposé, Samsung Galaxy S25 Ultra représente le haut de gamme traditionnel chez Samsung, pensé pour les utilisateurs exigeants et les amateurs de performances pures. Ce modèle se démarque clairement par sa puissance de traitement grâce à un processeur Snapdragon 8 Elite conjugué à au moins 12 Go de mémoire vive, une capacité de stockage interne généreuse (jusqu’à 1 To), et une batterie solide de 5000 mAh pour tenir sur la durée. Son impressionnant module photo, avec un capteur principal de 200 mégapixels et plusieurs capteurs secondaires spécialisés, en fait un excellent choix pour ceux qui attendent une expérience photographique très avancée. Certifié IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière, il vous satisfera si vous êtes exigeants sur les performances, l’écran, la qualité des photos, la connectivité et l’autonomie.

Enfin, le Samsung Galaxy Z Flip7 s’adresse à ceux qui veulent un smartphone innovant et design avec un format pliable qui change radicalement l’expérience mobile. Ce modèle embarque effectivement deux écrans, avec un grand écran principal de près de 6,9 pouces et un écran externe utile pour les interactions rapides, ce qui est très pratique pour les usages multitâches ou les notifications sans déplier l’appareil.

Malgré son processeur qui n’est pas aussi puissant que celui du S25 Ultra, il demeure très capable au quotidien grâce à sa mémoire vive de 12 Go et son stockage généreux. La possibilité de recharge sans fil, un châssis robuste avec charnière améliorée, et la présence de fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle en font un appareil particulièrement attractif si vous êtes à la recherche de style. La certification IP48 signifie une certaine résistance à l’eau, mais à un niveau différent des smartphones traditionnels.

En somme, voici comment bien choisir, selon ce que vous souhaitez.

Si vous cherchez un smartphone efficace, bien équipé, sans dépenser trop, le Galaxy A56 est fait pour vous. Si vous voulez le meilleur smartphone Samsung dans son ensemble, avec performances, photo et autonomie au plus haut niveau, le Galaxy S25 Ultra est la meilleure option. Enfin, si l’innovation et le format pliable vous attirent, tout en voulant un appareil puissant au quotidien, alors le Galaxy Z Flip7 représente une alternative originale aux modèles classiques.

