Puissance brute : 3 smartphones avec des processeurs mobiles qui écrasent la concurrence cette année

Sur le plan du design, le RedMagic 11 Pro, le Asus ROG Phone 9 Pro et le Galaxy S25 Ultra adoptent des philosophies nettement distinctes, tout en affichant une finition soignée et résolument haut de gamme. Le RedMagic 11 Pro assume un style gaming très marqué, avec un dos intégrant un module photo discret, quasiment affleurant, composé de capteurs alignés verticalement, complétés par des éléments lumineux et des grilles de ventilation visibles. Son châssis présente des tranches plates, renforçant son aspect massif, et il est proposé en noir, argent et transparent selon les finitions, avec des détails colorés rappelant l’univers du jeu vidéo.

Le Asus ROG Phone 9 Pro, pour sa part, conserve une identité gamer plus épurée, avec un bloc photo horizontal légèrement proéminent et un écran secondaire au dos selon certaines versions. Ses profils sont également plats et il est décliné en noir mat et en gris sombre. À l’inverse, le Galaxy S25 Ultra mise sur une sobriété assumée, avec des capteurs photo indépendants intégrés directement dans le dos, sans module distinct, et des tranches légèrement arrondies.

Disponible en noir, gris, bleu et titane naturel, il affiche une certification IP68, tout comme ses concurrents. En termes de gabarit, le Galaxy S25 Ultra est le plus grand, tandis que le RedMagic 11 Pro est le plus lourd. À l’inverse, l’Asus ROG Phone 9 Pro se montre légèrement plus compact et un peu moins pesant.

Lequel est le plus puissant et quel est le meilleur écran

En matière de performances, ces trois smartphones figurent parmi les plus puissants du marché actuel. Le RedMagic 11 Pro embarque le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, épaulé par un minimum de 12 Go de mémoire vive selon les configurations, et par un stockage interne allant de 256 Go à 1 To, sans possibilité d’extension par carte micro SD. Le Asus ROG Phone 9 Pro repose sur la même plateforme Snapdragon 8 Gen 4, associée à 16 Go de mémoire vive et à un stockage interne pouvant atteindre un téraoctet, là encore non extensible. Le Galaxy S25 Ultra adopte également le Snapdragon 8 Gen 4 dans sa version optimisée pour Samsung, couplé à 12 Go de mémoire vive et à des capacités de stockage de 256 Go à 1 To, sans emplacement micro SD.

En pratique, le RedMagic 11 Pro se place en tête grâce à son système de refroidissement actif et à ses fréquences soutenues sur la durée. Le Asus ROG Phone 9 Pro suit de très près, tandis que le Galaxy S25 Ultra privilégie un équilibre entre puissance et maîtrise thermique, légèrement en retrait sur les performances brutes prolongées.

Les écrans constituent un autre point clé de différenciation. Le RedMagic 11 Pro est équipé d’une dalle AMOLED de 6,8 pouces, affichant une définition élevée, une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz et une luminosité maximale dépassant les 1600 cd/m², le tout sur une surface parfaitement plate. Le Asus ROG Phone 9 Pro propose également un écran AMOLED de 6,78 pouces, avec une fréquence de 165 Hz et une luminosité comparable, offrant une excellente lisibilité et une grande fluidité, lui aussi totalement plat.

De son côté, le Galaxy S25 Ultra se distingue par une dalle Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pouces, légèrement incurvée sur les côtés, avec une fréquence adaptative allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale supérieure à 2500 cd/m². En matière de qualité d’affichage globale, le Galaxy S25 Ultra arrive en tête grâce à sa gestion de la luminosité et des couleurs, suivi de près par les deux modèles orientés gaming, qui dominent toutefois en fréquence de rafraîchissement.

Quelles configurations pour les photos et quelle connectivité ?

Sur le terrain de la photographie, les écarts deviennent plus marqués. Le RedMagic 11 Pro intègre un capteur principal de 50 mégapixels, épaulé par un capteur ultra grand-angle et un capteur macro, tandis que la caméra frontale de 16 mégapixels est dissimulée sous l’écran. Le Asus ROG Phone 9 Pro adopte un capteur principal de 50 mégapixels, complété par un ultra grand-angle et un capteur téléobjectif, avec un capteur à selfie de 32 mégapixels logé dans un poinçon. Le Galaxy S25 Ultra domine nettement avec un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et deux téléobjectifs dédiés au zoom, accompagnés d’un capteur frontal de 12 mégapixels. Ainsi, le Galaxy S25 Ultra se positionne clairement comme le plus polyvalent et le plus performant en photographie.

Côté connectivité, les trois modèles sont compatibles avec le Wi-Fi 7 et la 5G. Aucun ne dispose de prise audio jack, mais le RedMagic 11 Pro et le Asus ROG Phone 9 Pro intègrent un émetteur infrarouge. Les lecteurs d’empreintes digitales sont placés sous l’écran pour l’ensemble des modèles.

Qu'en est-il de l'autonomie et des capacités de recharge ?

Enfin, l’autonomie constitue un critère déterminant. Le RedMagic 11 Pro embarque une batterie de 6500 mAh, le Asus ROG Phone 9 Pro une batterie de 6000 mAh, tandis que le Galaxy S25 Ultra se contente de 5000 mAh. En pratique, le RedMagic 11 Pro est celui qui offre la plus grande endurance, bien que cela dépende fortement des usages. En matière de recharge, le RedMagic 11 Pro supporte une puissance filaire de 80 watts, le Asus ROG Phone 9 Pro monte à 65 watts avec recharge sans fil, et le Galaxy S25 Ultra propose une recharge filaire de 45 watts ainsi qu’une recharge sans fil de 25 watts.

