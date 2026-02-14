Galaxy A17 : après l'avoir essayé, on confirme que c'est le meilleur choix pour économiser

Disponible depuis quelques mois déjà, le Samsung Galaxy A17 reste une référence imbattable. Après l'avoir essayé dans diverses conditions, nous vous expliquons pourquoi c'est le moment idéal pour profiter d'un prix historiquement bas.

Rémi Deschamps - publié le 14/02/2026 à 17h45
le Samsung Galaxy A17 s'affiche à 142 €

Une opportunité rare : le Galaxy A17 s'affiche à 142 €

Le Galaxy A17 vient de franchir un nouveau palier tarifaire. On le trouve actuellement à 142 €, un excellent tarif pour un smartphone Samsung.

Le Galaxy A17 sera mis à jour pendant 6 ans... C'est plus qu'une majorité de modèles haut de gamme. Cela veut dire que vous le payez moins de 150 € et que vous le garderez potentiellement jusqu'à 2031 !

Certes, le Galaxy A17 est déjà pensé à l'origine pour être très abordable, mais à ce prix vous bénéficiez d'un appareil complet, fiable et garanti très durable.

 

Le champion de l'autonomie et de la durabilité

Après quelques mois à ses côtés, l'un des plus grands atouts que nous avons relevés, c'est sa gestion de la batterie. Le Galaxy A17 est un marathonien : il tient facilement deux jours sans charge, même avec un usage très régulier de YouTube et des réseaux sociaux.

Pour ceux qui aiment économiser, le Galaxy A17 est également un investissement sur le long terme. Comme nous le disions, Samsung continuera de déployer ses mises à jour de sécurité pendant 6 ans, garantissant que votre appareil reste protégé et fonctionnel pour les années à venir.

Dans un quotidien où les consommateurs souhaitent garder leur smartphone le plus longtemps possible, que ce soit pour économiser ou faire un geste écoresponsable, le Galaxy A17 répond parfaitement présent.

 

Pourquoi est-il le meilleur choix aujourd'hui ?

Même face à des sorties plus récentes, le Galaxy A17 tient tête grâce à son équilibre global. Il se concentre sur l'essentiel : la lisibilité de son écran AMOLED 90 Hz, l'autonomie et la fluidité de One UI, l'interface de Samsung.

Pour 90 % des usages quotidiens (navigation, appels, messagerie et vidéo), il fait exactement ce qu'on lui demande sans jamais faiblir. Bien sûr, il ne faut pas lui demander de faire tourner des jeux très gourmands comme Fortnite à 90 FPS.

✅ Les points forts confirmés

  • Prix imbattable : Difficile de trouver mieux à 142 €.
  • Batterie : Deux jours d'autonomie réelle constatée.
  • Écran : La qualité AMOLED Samsung accessible.

☑️ À noter avec le recul

  • Vitesse de charge un peu lente.
  • Photo : Très efficace de jour, plus simple de nuit.

Notre avis : On l'a essayé, on l'a manipulé au quotidien, et notre verdict est simple : à moins de 150 €, le Galaxy A17 n'a aucun concurrent sérieux parmi les grandes marques.

 
Rémi Deschamps

Rémi Deschamps

Responsable éditorial LesMobiles.com

D'abord rédacteur sur Edcom pour l'univers des télécom, et Ariase pour celui du jeu vidéo traditionnel, j’ai découvert et me suis spécialisé dans la jungle du smartphone en arrivant à la rédaction de LesMobiles. Désormais responsable éditorial, j’analyse et présente les nouveautés, pour aider chacun à mieux comprendre cet univers complexe.
Voir tous ses articles
Ailleurs sur le web
Nos guides et comparatifs
iPhone 14 Pro
Guide d'achat

Reconditionné : ces 3 anciens haut de gamme sont aujourd'hui de meilleures affaires que les nouveautés de 2026

14/02/2026
Google Pixel 10 Pro XL
Guide d'achat

iPhone 17 Pro ou alternative Android ? Le verdict sans appel pour ceux qui veulent le meilleur écran du marché

13/02/2026
Samsung Galaxy Z Flip7
Guide d'achat

Quel Samsung choisir en 2026 ? L'erreur classique à éviter pour ne pas regretter son achat

12/02/2026
Google Pixel 9a
Guide d'achat

Arrêtez de payer trop cher : les 3 smartphones à moins de 400 € qui font aussi bien que des modèles luxe

11/02/2026