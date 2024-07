Aberrant ! Moins de 200 € pour ce photophone ultra haut de gamme avec écran OLED de Google… Et ce n’est pas une erreur

Google propose depuis maintenant quelques années des smartphones qui font de lui l’un des constructeurs les plus prisés du secteur. Ce sont notamment ceux qui recherchent des appareils photo de qualités qui ont toutes les chances de trouver leur bonheur avec la gamme Pixel.

Toutefois, ces appareils sont assez polyvalents pour proposer une expérience utilisateur qui couvre tout le spectre des pratiques nécessaire, que ce soit l’usage de multimédia, ou encore le streaming, le gaming, etc.

La fiche technique du Pixel 6 Pro

Écran : 6,7 pouces, OLED QHD+ (3040 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

6,7 pouces, OLED QHD+ (3040 x 1440 pixels), taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Google Tensor

Google Tensor RAM : 12 Go

12 Go Stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go

: 128 Go, 256 Go, 512 Go Caméra arrière : Triple capteur 50 MP, f/1.68, Dual Pixel PDAF, OIS (principal) 48 MP, f/1.95, ultra grand-angle 12 MP, f/2.8, téléobjectif, zoom optique x5

: Triple capteur Caméra avant : 10,5 MP, f/2.2

: 10,5 MP, f/2.2 Batterie : 5003 mAh, Charge rapide, charge sans fil

Le Google Pixel 6 Pro est le modèle plus poussé de l'antépénultième génération de Pixel, une gamme tournant dans l'histoire du smartphone puisqu’il s’agit des premiers appareils à accueillir la puce Tensor de Google.

Avec un écran magnifique en 3040 x 1440 pixels proche de la 4K et définitivement plus beau que de nombreux haut de gamme de 2024, il propose en sus, l’un des appareils photo les plus puissants de sa génération.

Une preuve à nouveau que se tourner vers des anciens modèles peut avoir de gros avantages puisque les appareils les plus récents sont loin de proposer des améliorations significatives par rapport à ce modèle.

Notons que si l’on compare le Pixel 6 Pro au Google Pixel 8 de cette année, ce dernier offre une luminosité maximale 70 % plus élevée (1460 nits contre 861 nits) et propose des connectivités plus modernes avec une version plus récente de Bluetooth (v5.3), et la Wi-Fi 7.

Comme on peut s’y attendre, côté performance, il est 19 % supérieur d’après le benchmark AnTuTu, et son processeur dispose d'un cœur supplémentaire 27 % plus rapide d’après le test GeekBench 6 en single-core.

Cependant, le Google Pixel 6 Pro dispose d'une caméra arrière avec un zoom optique 4x, de 50 % de RAM en plus (12 Go contre 8 Go), d'un écran de 0,5 pouce plus grand, et d'une capacité de batterie supérieure de 428 mAh (5003 mAh contre 4575 mAh).

Il offre également une densité de pixels 20 % plus élevée (512 contre 428 PPI) et prend en charge la technologie sonore Dolby Atmos !

Le Google pixel 8 est donc légèrement devant en termes de fiche technique, mais c’est sans compter sur le prix des deux appareils qui fait du 6 Pro un bien meilleur choix au vu des différences peu importantes niveau performances.

Quelle offre en ce moment pour le Google Pixel 6 Pro ?

C’est sur Rakuten que nous pouvons trouver le Google Pixel 6 Pro pour moins de 200 €, ce qui en fait un véritable bon plan et un rapport qualité-prix imbattable, puisque comme nous l’avons vu, les différence avec le Pixel 8 de cette année, bien que présente, ne présentent pas un écart assez important pour justifier d’acheter le Pixel 8 à 589 € (prix constructeur) plutôt qu’un Pixel 6 Pro à 197 €.

Il s’agit d’une version importée, compatible avec les opérateurs français, et fournie avec un câble de recharge et deux ans de garantie !