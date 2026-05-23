Android 17 : votre smartphone est-il compatible avec la prochaine mise à jour de Google ?

À retenir La version stable d' Android 17 sera lancée en juin 2026 .

sera lancée en . Les smartphones Google Pixel compatibles commencent à partir du Pixel 6 .

compatibles commencent à partir du . Le déploiement pour Samsung et Xiaomi sera échelonné dans les mois suivants.

Depuis plusieurs semaines, la phase bêta d'Android 17 suit son cours, et Google prévoit de lancer la version stable dès le mois de juin. C'est à l'occasion de Google I/O 2026, tenu les 19 et 20 mai, que la firme de Mountain View a formellement précisé son calendrier et détaillé les nouveautés embarquées dans cette itération.

À quoi s’attendre avec Android 17 ?

D'après Google, Android 17 met l'accent sur l'intelligence artificielle avec l'intégration renforcée de Gemini Intelligence, un assistant qui intervient plus profondément dans l'interface. Parmi les autres fonctions annoncées, on trouve des bulles flottantes dédiées au multitâche, un mode réaction, une dictée vocale améliorée par l'IA et le split tunneling natif pour les connexions VPN.

Ces fonctionnalités visent des usages concrets du quotidien, là où les précédentes versions d'Android misaient davantage sur des remaniements visuels ou architecturaux.

Les Pixel, premiers servis comme de coutume

L’avantage d’avoir un smartphone de la marque Google, les Pixel, en l’occurrence, c’est de bénéficier des mises à jour plus rapidement que n’importe quel autre fabricant. En effet, même si des versions bêta sont envoyées aux développeurs de tous bords, il faut tout de même le temps qu’ils les adaptent à leur surcouche respective. Fatalement, plus la surcouche est « épaisse » et plus il y a de travail.

Pour les smartphones Google, la compatibilité avec Android 17 débute à partir du Pixel 6 et couvre toutes les générations jusqu'au Pixel 10, incluant les variantes Pro, Pro XL, Fold, Pro Fold et la gamme a. Cela représente plusieurs années de suivi logiciel, une tendance que Google a progressivement consolidée depuis l'ère Pixel 6, où la firme s'était engagée sur des durées de mise à jour plus longues.

Les modèles antérieurs au Pixel 6 ne figurent pas dans la liste de compatibilité, ce qui signifie que les Pixel 4 et Pixel 5, notamment, ne recevront pas cette mise à jour.

Samsung, Xiaomi et les autres : une arrivée échelonnée

Du côté de Samsung, One UI 9 — la surcouche logicielle maison basée sur Android 17 — est en préparation pour une large partie du catalogue Galaxy. Les séries Galaxy S23, S24, S25 et S26 sont bien placées pour recevoir la mise à jour, tout comme plusieurs modèles Galaxy A récents, les pliants Z Fold et Z Flip, ainsi que certains appareils des gammes Galaxy M et Galaxy F selon les listes publiées.

Selon Samsung, le déploiement de One UI 9 devrait intervenir au second semestre 2026, dans la continuité de ses habitudes de diffusion.

Chez Xiaomi, la bêta s'est déjà ouverte à un premier groupe de smartphones, dont le Xiaomi 17, le Xiaomi 17 Ultra, le Leica Leitzphone powered by Xiaomi et le Xiaomi 15T Pro. Cette ouverture par étapes est caractéristique de la méthode Xiaomi, qui teste ses mises à jour sur un parc restreint avant un déploiement plus large via HyperOS.

OnePlus, Oppo, Motorola et Nothing sont également mentionnés parmi les marques concernées par Android 17, bien que leurs calendriers respectifs restent tributaires de l'adaptation de leurs interfaces.

À titre de comparaison, certains constructeurs avaient mis jusqu'à neuf mois à déployer Android 15 sur leurs modèles phares, ce qui laisse supposer que la situation pourrait se reproduire pour Android 17 sur les appareils en milieu ou bas de gamme.