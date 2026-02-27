MWC 2026 : Xiaomi dévoile sa série 17 fort d’une nouvelle collaboration stratégique avec Leica

Annoncée lors de sa conférence à Barcelone, la nouvelle gamme se compose de trois modèles : le Xiaomi 17, compact et performant, le Xiaomi 17 Ultra, orienté vers la photographie professionnelle, et le Leica Leitzphone powered by Xiaomi, un appareil exclusif célébrant le centenaire de Leica. Ces smartphones incarnent l'expertise optique accumulée par le fabricant allemand au cours d'un siècle d'innovation, transposée dans l'univers de la téléphonie mobile.

Un capteur d'un pouce et un téléobjectif de 200 mégapixels

Le Xiaomi 17 Ultra représente le fer de lance de cette nouvelle génération. D'après le fabricant, l'appareil intègre le capteur Light Fusion 1050L, premier capteur d'un pouce de Xiaomi équipé de la technologie LOFIC HDR. Cette configuration utilise des condensateurs spécialisés pour augmenter la capacité de saturation du capteur, améliorant ainsi la plage dynamique des images et la reproduction des couleurs.

Xiaomi 17 Ultra

La véritable innovation, c'est le téléobjectif Leica de 200 mégapixels avec zoom optique mécanique 75-100mm. Selon Xiaomi, ce système délivre une qualité d'image maximale sur toute la plage de focale sans recadrage numérique du capteur, atteignant un équivalent de 400mm soit un zoom optique de 17,2x. Le téléobjectif intègre également la première lentille optique APO de Leica dans la gamme flagship de Xiaomi, résolvant les problèmes d'aberration chromatique directement au niveau optique.

Le système photographique s'appuie sur le traitement optique Leica UltraPure, avec des lentilles hybrides 1G+6P bénéficiant d'un processus de revêtement multicouche précis. D'après la marque, ce traitement garantit une transmission lumineuse optimale et prévient les artefacts de réfraction, le flou et les images fantômes. La caméra ultra grand-angle de 50 mégapixels complète l'ensemble avec un champ de vision de 115 degrés et une focale équivalente de 14mm.

Pour la vidéo, le Xiaomi 17 Ultra propose un enregistrement 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision, ainsi qu'un mode Log 4K 120 ips compatible avec le standard ACES pour un contrôle colorimétrique de qualité cinématographique en post-production. Ces capacités dépassent les standards actuels du marché, où la plupart des smartphones haut de gamme se limitent à la 4K 60 ips.

Xiaomi 17 Ultra

Le Xiaomi 17, compact mais sans compromis

Le Xiaomi 17 adopte une approche différente avec un format compact de 6,3 pouces tout en conservant des performances photographiques élevées. Selon le fabricant, l'appareil embarque le capteur Light Fusion 950 d'une taille de 1/1,31 pouce avec un Super Pixel de 2,4 μm combinant quatre pixels et une plage dynamique de 13,5 EV.

Le téléobjectif flottant Leica de 60mm offre un zoom optique 5x, une photographie macro à 10 centimètres et un AI Ultra Zoom atteignant 20x. La caméra frontale de 50 mégapixels intègre un autofocus amélioré pour les autoportraits. En vidéo, l'appareil supporte l'enregistrement 4K 60 ips en Dolby Vision et Log, garantissant une qualité professionnelle sur un format réduit.

D'après Xiaomi, le modèle compact mesure 8,06mm d'épaisseur pour un poids de 191 grammes, intégrant néanmoins une batterie Xiaomi Surge de 6330mAh. Cette batterie au silicium-carbone avec 16% de teneur en silicium offre une densité énergétique de 824 Wh/L. La charge rapide filaire atteint 100W tandis que la charge sans fil se limite à 50W.

Le Leica Leitzphone, hommage à un siècle d'expertise

À l'occasion du centenaire de Leica, Xiaomi et le fabricant allemand présentent le Leica Leitzphone powered by Xiaomi. Cet appareil se démarque par son châssis en alliage d'aluminium avec finition anodisée nickel, arborant le logo rouge emblématique de Leica.

L'élément central du design reste la Leica Camera Ring, une molette physique multifonctionnelle intégrée au module photographique. D'après Xiaomi, cette bague moletée antidérapante reproduit la sensation d'utilisation d'un appareil photo plein format dans le corps d'un smartphone. Elle bénéficie d'une certification IP68 contre la poussière et l'eau.

Le mode Leica Essential recrée le rendu photographique d'appareils légendaires comme le Leica M9, premier appareil photo numérique télémétrique plein format au monde, ainsi que le Leica M3 avec simulation du film noir et blanc MONOPAN 50. Treize profils Leica Looks offrent des esthétiques distinctives héritées de plusieurs décennies d'innovation. L'appareil intègre également les Content Credentials CAI pour garantir la crédibilité et la protection du travail créatif.

Sur le plan technique, le Leica Leitzphone partage la configuration matérielle du Xiaomi 17 Ultra, incluant le capteur d'un pouce Light Fusion 1050L et le téléobjectif 200 mégapixels 75-100mm. Selon la marque, l'appareil mesure 8,32mm d'épaisseur pour un poids de 223,4 grammes.

Des écrans HyperRGB pour une efficacité énergétique optimisée

La série Xiaomi 17 inaugure plusieurs innovations d'affichage. Le Xiaomi 17 Ultra introduit la technologie Xiaomi HyperRGB, une architecture de sous-pixels OLED avec matrice RVB complète améliorant la netteté tout en réduisant la consommation énergétique. La dalle personnalisée M10 développée par Xiaomi réduit la consommation d'énergie de 23% par rapport au Xiaomi 15, tout en atteignant une luminosité maximale de 3500 cd/m².

Le Xiaomi 17 adopte un écran CrystalRes OLED de 6,3 pouces avec une résolution de 2656 x 1220 pixels et une densité de 460 ppi. Les bordures ultra-fines de 1,18mm, rendues possibles par la technologie de fabrication LIPO améliorée, offrent un ratio écran-corps élevé. Les deux modèles supportent une fréquence de rafraîchissement LTPO adaptative de 1 à 120Hz, Dolby Vision et HDR10+, avec des certifications TÜV Rheinland pour la lumière bleue, l'absence de scintillement et le respect du rythme circadien.

Xiaomi 17

Sur le marché actuel, la luminosité de 3500 cd/m² se situe dans le haut du panier mais ne constitue pas un record absolu.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 et refroidissement avancé

La plateforme mobile Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm équipe l'ensemble de la gamme. Gravé en 3nm, ce processeur intègre le CPU Qualcomm Oryon de troisième génération, le GPU Qualcomm Adreno et le NPU Qualcomm Hexagon. D'après Xiaomi, les performances CPU augmentent de 20% tandis que l'efficacité énergétique progresse de 35% par rapport au Snapdragon 8 Elite. Le GPU affiche une amélioration de 23% en performances et 20% en efficacité.

Pour maintenir ces performances sous charge intensive, le Xiaomi 17 Ultra intègre le système 3D Dual-Channel IceLoop. Cette chambre à vapeur à structure biomimétique améliore la conductivité thermique, permettant des performances soutenues lors de sessions de prise de vue prolongées ou d'enregistrements vidéo 4K 120 ips.

Le Xiaomi 17 et le Xiaomi 17 Ultra proposent respectivement 12 Go et 16 Go de mémoire LPDDR5X, associée à un stockage UFS 4.1 allant de 256 Go à 1 To selon les configurations. Ces spécifications placent les appareils au niveau des autres flagships Android de 2026.

Xiaomi 17

Un design plat et des matériaux renforcés

Le Xiaomi 17 Ultra adopte un design entièrement plat, avec un écran plat et un panneau arrière plat. D'après Xiaomi, il s'agit du modèle Ultra le plus fin et le plus léger jamais conçu par la marque, mesurant 8,29mm d'épaisseur pour un poids de 218,4 grammes en finition noire et blanche. Cette prouesse technique s'explique par le repositionnement du module photographique et l'optimisation de l'espace interne.

La structure Xiaomi Guardian intègre le Xiaomi Shield Glass 3.0, offrant selon le fabricant une résistance aux chutes supérieure de 30% au Xiaomi 15 Ultra. Le cadre en alliage d'aluminium haute résistance et le dos en fibre de verre renforcée complètent la protection. Les deux modèles bénéficient d'une certification IP68 pour la résistance à la poussière et à l'immersion.

Le Xiaomi 17 mesure 151,1 x 71,8 x 8,06mm pour 191 grammes, conservant une prise en main confortable malgré sa batterie de 6330mAh. Les courbes Golden Arc, affinées au fil des générations, assurent un équilibre entre forme élégante et préhension sécurisée.

Xiaomi 17

Le Xiaomi 17 se décline en quatre coloris : Noir, Venture Green (nouveauté mondiale), Alpine Pink et Ice Blue, tous avec des panneaux arrière en verre mat. Le Xiaomi 17 Ultra propose trois finitions : Noir et Blanc avec dos en fibre de verre composite, et Starlit Green utilisant de véritables particules minérales pour un aspect luxueux. Le Leica Leitzphone arbore une finition unique anodisée nickel rappelant les boîtiers Leica classiques.

Accessoires photographiques pour les passionnés

Pour les photographes exigeants, Xiaomi propose le Photography Kit Pro, spécialement conçu pour le Xiaomi 17 Ultra. D'après le fabricant, cet accessoire s'inspire des boîtiers Leica emblématiques avec une texture antidérapante et une surface en cuir PU garantissant une prise en main sécurisée.

Le kit intègre une batterie de 2000 mAh faisant office de batterie externe pour prolonger l'autonomie lors de longues sessions. Un déclencheur amovible permet une personnalisation ergonomique, tandis qu'une interface dédiée Fastshot dans l'application appareil photo offre un contrôle rapide et intuitif. Lorsque le kit est fixé au téléphone, l'ensemble répond à la norme IP54 de résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Une version standard du Photography Kit existe également, pesant seulement 48 grammes selon les mesures du laboratoire interne de Xiaomi. Elle comprend une dragonne et se décline en Noir, Blanc ou Violet avec une texture grainée rappelant les appareils photo professionnels modernes. Un déclencheur personnalisable à deux étages et un bouton dédié pour l'enregistrement vidéo facilitent la capture de photos ou de vidéos.

Disponibilité et prix

Le Xiaomi 17 est disponible en Noir, Venture Green, Alpine Pink et Ice Blue. La version 12+256 Go est proposée à 999 euros, tandis que la version 12+512 Go coûte 1099 euros. Une offre de lancement valable jusqu'au 31 mars 2026 propose 100 euros de remise immédiate et 150 euros de bonus reprise.

Le Xiaomi 17 Ultra est disponible en Noir, Blanc et Starlit Green. La configuration 16+512 Go est affichée à 1499 euros, et la version 16 Go +1 To à 1699 euros. Deux offres de lancement sont actives : jusqu'au 31 mars 2026, une remise immédiate de 100 euros et un bonus reprise de 200 euros ; jusqu'au 30 juin 2026, un Pack Photo Pro d'une valeur de 199 euros est offert pour tout achat d'un Xiaomi 17 Ultra.

Le Leica Leitzphone powered by Xiaomi est proposé en coloris Noir uniquement, en configuration 16 Go + 1 To au prix de 1999 euros.

Les acheteurs de la série Xiaomi 17 bénéficient également d'avantages exclusifs : trois mois de Google AI Pro avec 2 To de stockage cloud, trois mois de YouTube Premium, jusqu'à 100 euros de coupons pour les nouveaux clients, un remplacement d'écran gratuit valable une fois dans les six mois suivant l'achat, une réparation hors garantie avec frais de main-d'œuvre gratuits dans un délai de douze mois, et quatre mois de Spotify Premium. Ces offres sont soumises aux conditions d'éligibilité applicables.

