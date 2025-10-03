Apple ajuste la production de l’iPhone 17 Pro et Pro Max face à une demande grandissante

Après la présentation officielle en septembre 2025 des iPhone 17 Pro et Pro Max, Apple doit faire face à une dynamique de marché inattendue. En effet, selon la banque d’investissement Morgan Stanley, la marque a décidé d'augmenter ses commandes, qui passent d’une fourchette de 84 à 86 millions d’unités à plus de 90 millions pour répondre à une demande supérieure aux anticipations. Les informations recueillies dans la chaîne d’approvisionnement confirment une accélération nette, principalement sur les modèles Pro et Pro Max, qui concentrent désormais l’essentiel des commandes.

Ce regain d’intérêt est principalement attribué à une base d’utilisateurs vieillissante : de nombreux propriétaires d’anciens iPhone souhaitent renouveler leur appareil pour accéder aux avancées en photo, en puissance et en intelligence artificielle promises par la gamme 17. Cette tendance, selon les analystes, pourrait poser les fondations d’un cycle de croissance pour le futur iPhone 18 et l’éventuel iPhone Fold attendu en 2026.

L’accueil commercial réservé à l’iPhone 17 Pro Max s’explique par la combinaison d’un nouveau design, d’une puce A19 Pro au rendement énergétique amélioré, d’un triple appareil photo et d’une batterie dépassant les 5000 mAh, permettant une autonomie rehaussée.

iPhone 17 Air : un succès en demi-teinte face aux attentes et à la concurrence

Si le basculement de la demande vers les modèles Pro et Pro Max est marqué, celui de l’iPhone 17 Air est plus controversé. Malgré son profil ultra-fin d’à peine 5,5 mm et son poids plume, il séduit moins que prévu. Les stocks du modèle Air restent très disponibles, et de premières promotions émergent déjà, alors que l’iPhone 17 Pro Max, lui, est rapidement en rupture dans la plupart des boutiques.

Ce décalage révèle un paradoxe : en cherchant à concurrencer les modèles premium concurrents (comme le Huawei Pura 80 Ultra ou le Samsung Galaxy Z Fold), Apple constate que la fidélité de sa clientèle reste tournée vers les déclinaisons les plus sophistiquées, notamment pour la photo, la vidéo, le stockage (256 Go minimum sur le Pro) et la puissance de calcul. Les modèles haut de gamme rivalisent désormais principalement sur la fréquence de rafraîchissement des écrans (120 Hz), la luminosité (plus de 2500 cd/m² sur certaines déclinaisons), et la capacité des batteries qui frôle désormais les 5000 mAh sur les modèles Pro Max.

Face à la concurrence des flagships Android, qui innovent aussi sur les écrans pliables ou la photographie computationnelle, Apple s’appuie sur son nouvel écosystème Apple Intelligence et iOS 26 pour garantir une expérience fluide et un accès facilité à l’analyse d’image, à l’automatisation ou à de nouvelles fonctionnalités de réalité augmentée. Si l’iPhone Fold n’est attendu que pour fin 2026, il joue déjà le rôle d’épouvantail dans les stratégies concurrentes, d'après les anticipations du marché.

Perspectives : ventes mondiales et stratégies pour l’avenir

Selon Morgan Stanley, Apple pourrait atteindre 243 millions d’iPhones vendus en 2025, voire jusqu’à 270 millions d’unités si le prochain iPhone Fold et les fonctionnalités Apple Intelligence contribuent à dynamiser les ventes. Si l’élan de renouvellement persiste, les prochains cycles pourraient encore renforcer la domination d’Apple sur le segment premium, au détriment des modèles intermédiaires ou Air. L’analyse du marché montre ainsi une cristallisation des ventes autour des références Pro et Pro Max, qui semblent incarner les attentes de la clientèle la plus fidèle d’Apple.