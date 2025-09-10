iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max : une nouvelle génération chez Apple

La proposition d’Apple 2025 se décline à travers trois formats : l’iPhone 17, qui évolue en douceur par rapport à son prédécesseur, et les deux modèles Pro, porteurs de l’essentiel des nouveautés. N’oublions pas le nouveau venu, l’iPhone Air. Comme pour ce dernier, les précommandes débutent dès maintenant avec une validation le 12 septembre, avec une commercialisation planifiée au 19 septembre. iOS 26 sera, lui, disponible dès le 15 septembre, offrant la compatibilité assurée sur toute la gamme.

Les variations de coloris au sein de la famille s’élargissent. En effet, l’iPhone 17 sera proposé en noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc, tandis que les modèles Pro bénéficieront des teintes orange cosmique, bleu intense et argent. Un argument de plus selon la marque, pour séduire les amateurs de personnalisation.

Design, puissance et innovations techniques : le d é tail des nouveaut é s

L’iPhone 17 adopte un écran Super Retina XDR OLED de 6,3 pouces doté de la technologie ProMotion avec fréquence adaptative jusqu’à 120 Hz. Cette évolution, selon Apple, améliore nettement la fluidité et la réactivité, une caractéristique devenue essentielle depuis que les principaux concurrents l’ont démocratisée. À l’intérieur, la puce Apple A19 gravée en 3 nm s’accompagne de 8 Go de RAM, assurant une belle réserve de puissance pour les usages courants et les applications exigeantes.

La partie photo n’est pas en reste : l’iPhone 17 dispose d’un module à deux capteurs de 48 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle), épaulé par un capteur selfie Center Stage de 18 mégapixels, censé améliorer la reconnaissance faciale et le suivi vidéo en visioconférence. La batterie de 3 600 mAh promet jusqu’à 30 heures de lecture vidéo. Autre point important : la suppression de la version 128 Go au profit de le stockage à partir de 256 Go.

Une version Pro plus avancée

L’iPhone 17 Pro marque une vraie rupture sur plusieurs aspects. Selon Apple, il embarque une puce A19 Pro encore plus rapide, épaulée cette fois par 12 Go de RAM. Les amateurs de photo seront séduits par la présence d’un module triple (48 mégapixels pour chaque capteur : grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif optique 8x), offrant une plus grande polyvalence et une qualité avancée en zoom. Pour la vidéo, le format ProRes Raw 8K fait son apparition, ainsi que le spatial vidéo et le mode Center Stage sur le capteur frontal. La batterie grimpe à 3 700 mAh pour une autonomie maximale estimée à 39 heures sur les usages multimédias.

Apple introduit aussi une structure en aluminium forgé et une finition bi-ton sur les Pro, tout en optant pour un système de refroidissement par chambre à vapeur — une première chez la marque, déjà éprouvée chez Samsung, Google et bien d’autres marques pour les mobiles sous Android. Le design demeure fidèle à la famille iPhone avec un Ceramic Shield 2 à l’avant et à l’arrière, améliorant la résistance aux rayures et la luminosité de l’affichage.

Le Pro Max, le meilleur d’Apple

L’iPhone 17 Pro Max, fleuron de la gamme, se distingue par son écran XL de 6,9 pouces OLED Super Retina XDR 120 Hz, la puce A19 Pro, 12 Go de RAM et une batterie de 5 000 mAh.

S’y ajoutent un module photo triple 48 mégapixels, le mode Center Stage, le zoom optique 8x et toutes les fonctionnalités avancées du Pro, auxquelles s’ajoute un stockage qui peut monter jusqu’à 2 To : une caractéristique rare dans le secteur. Le design unibody et l’aluminium, combinés au double Ceramic Shield, visent une robustesse et une dissipation thermique accrues, selon le fabricant.

Connectivité, usages et positionnement face à la concurrence

De nombreux points communs rassemblent les trois modèles, à commencer par la technologie ProMotion, la recharge rapide via USB-C, la compatibilité MagSafe/ Qi2 et l’adoption exclusive de l’eSIM pour plusieurs marchés. Les appareils sont également compatibles Wi-Fi 7, pour une connectivité plus stable et plus rapide.

L’amélioration des capacités photo, le spatial vidéo et la stabilisation sont des éléments sur lesquels Apple insiste, affirmant que ces évolutions font jeu égal avec les Galaxy S25 Ultra et Google Pixel 10 Pro XL apparus cette année. Les systèmes d’optimisation thermique par chambre à vapeur, la montée en RAM et les batteries plus imposantes placent les iPhone 17 Pro et Pro Max dans le même segment ultra-premium.

Disponibilité et prix

L’iPhone 17, proposé en noir, lavande, bleu brume, sauge et blanc, est disponible à partir de 969 euros pour la version 256 Go et 1 219 euros pour le 512 Go. L’iPhone 17 Pro est décliné en orange cosmique, bleu intense et argent, avec des tarifs débutant à 1 329 euros (256 Go), 1 579 euros (512 Go) et 1 829 euros (1 To). Enfin, l’iPhone 17 Pro Max reprend les mêmes couleurs, avec des prix démarrant à 1 479 euros (256 Go), 1 729 euros (512 Go), 1 979 euros (1 To) et culminant à 2 479 euros pour le modèle 2 To.