Apple dévoile l'iPhone Duo, son premier smartphone pliable à plus de 2 300 euros

À retenir L'iPhone Duo est le premier smartphone pliable d'Apple.

Écran externe de 5,4 pouces et écran interne de 7,6 pouces .

et écran interne de . Châssis en titane et protection en Ceramic Shield .

et protection en . Puce A20 Pro avec performances améliorées de 35 % .

avec performances améliorées de . Prix à partir de 2 339 euros jusqu'à 3 839 euros.

Sept ans après les premiers pliables de Samsung, le Galaxy Z Fold datant de 2019, Apple entre à son tour sur ce segment avec l'iPhone Duo. Selon le fabricant, il s'agit du changement le plus important apporté à l'iPhone depuis le modèle original. John Ternus, nouveau dirigeant chez Apple, explique que cet appareil redéfinit l'usage d'un téléphone pliable en associant matériel et logiciel de façon inédite.

Deux écrans, un nom : Duo

Fermé, l'iPhone Duo affiche un écran externe Super Retina XDR de 5,4 pouces, qui couvre 90 % de la surface d'affichage de l'iPhone 18 Pro selon les mesures communiquées par la marque. Une fois ouvert, l'écran interne atteint 7,6 pouces, soit 50 % de surface supplémentaire par rapport à l'iPhone 18 Pro Max. Les deux dalles partagent le même format d'image, ce qui permet au contenu de s'adapter sans déformation lors du passage d'un écran à l'autre.

La dalle intérieure bénéficie d'une finition nano-texturée mate destinée à réduire les reflets et à limiter la visibilité du pli central, un point sensible sur ce type d'appareil chez la concurrence. D'après la marque, une caméra FaceTime est dissimulée sous cet écran pour ne pas perturber l'affichage exactement comme certains Galaxy Z Fold. Une technologie finalement abandonnée par Samsung.

Les deux écrans profitent de la technologie ProMotion, du mode Always On et d'une luminosité de pointe annoncée à 3000 cd/m² en extérieur. Le support du crayon Apple Pencil avec connecteur USB-C est prévu ultérieurement dans l'année.

Une charnière, composée de plus de cent pièces selon Apple, maintient l'écran à plat une fois ouvert et assure une fermeture nette grâce à un réseau d'aimants intégrés. Pour déverrouiller le smartphone, Apple ne propose pas son fameux système Face ID mais un bouton latéral intégrant le capteur Touch ID, qui reste fonctionnel que l'appareil soit ouvert ou fermé. En outre, notez qu’un déverrouillage est possible via l'Apple Watch.

Robustesse et système photo

Le châssis de l'iPhone Duo est réalisé en titane de grade 5, avec une finition miroir polie et un capot de charnière imprimé en 3D à la finition micro-sablée. La face arrière est protégée par du Ceramic Shield, tandis que l'avant reçoit la version 2 de ce verre, annoncée trois fois plus résistante aux rayures que la génération précédente. L'appareil bénéficie d'une certification IP68 contre l'eau, les éclaboussures et la poussière contre IP48 pour le Samsung Galaxy Z Fold8. À l'intérieur, des nervures de renfort et des inserts en fibre céramique dans les antennes viennent rigidifier la structure.

L'écran pliable repose sur un empilement de plusieurs couches, avec un revêtement anti-rayures et une couche de polymère sur mesure dont la rigidité serait supérieure de 40 % aux matériaux utilisés ailleurs dans l'industrie, toujours selon Apple. Des adhésifs spécifiques permettent à ces couches de glisser les unes sur les autres lors du pliage, à l'image des pages d'un livre, afin de limiter les contraintes mécaniques.

Côté photo, l'iPhone Duo embarque un capteur principal Fusion de 48 mégapixels avec téléobjectif optique 2x intégré, ainsi qu'un ultra grand-angle Fusion 48 mégapixels identique à celui des iPhone 18 Pro. Pas de téléobjectif sur ce modèle, ce que certains peuvent regretter.

Sinon, la marque met en avant plusieurs fonctions inédites permises par le format pliable : Capture intelligente, qui déclenche automatiquement la photo lorsque les sujets posent, ou encore Duo FaceTime, qui permet à une tierce personne de rejoindre un appel via l'écran externe. La vidéo grimpe jusqu'à la 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision.

Puce A20 Pro et autonomie à deux batteries

L'iPhone Duo repose sur la puce A20 Pro, la même que celle des iPhone 18 Pro annoncés en même temps, associée à un système de gestion thermique avec chambre à vapeur. Selon le fabricant, les performances soutenues progressent de 35 % par rapport à l'iPhone 17 Pro. Le processeur graphique à 7 cœurs gagnerait 40 % en puissance, et le double Neural Engine 16 cœurs double la capacité de calcul dédiée à l'intelligence artificielle embarquée.

Pour fonctionner, l’appareil s'appuie sur deux batteries, une par volet de l'appareil. Apple annonce jusqu'à 31 heures de lecture vidéo sur l'écran interne, 44 heures sur l'écran externe, et 24 heures en usage mixte des deux surfaces. La charge rapide permet d'atteindre 50 % d'autonomie en environ 20 minutes en filaire, ou 30 minutes en charge sans fil compatible MagSafe ou Qi2.

Côté logiciel, iOS 27 réorganise l'interface pour exploiter la disposition verticale des écrans : les commandes système, la Dynamic Island et le dock se déplacent sur le côté afin de libérer de l'espace vertical. La fonction Split View permet pour la première fois sur iPhone d'ouvrir deux applications côte à côte. Des applications tierces comme Netflix, Zoom ou Slack ont déjà été adaptées à ce nouveau format, selon Apple. L'appareil profite également de Siri AI, la nouvelle version de l'assistant vocal propulsée par Apple Intelligence, disponible en version bêta.

Un marché des pliables déjà disputé mais pas partout

L'arrivée d'Apple sur ce segment intervient alors que Samsung occupe le terrain des pliables haut de gamme depuis plusieurs générations avec sa série Galaxy Z Fold. Le Galaxy Z Fold 8, dévoilé cet été, affiche un écran interne légèrement plus petit et démarre à un prix moins élevé en France. Sinon, il y a également le Xiaomi 18 Fold mais qui ne sera pas disponible chez nous et le Huawei Pura X Max aussi commercialisé seulement sur certains marchés.

Disponibilité et prix

L'iPhone Duo est proposé en deux coloris : blanc stellaire et ciel nocturne. Les précommandes débutent le vendredi 16 octobre 2026 à 14 heures, pour une disponibilité effective à partir du vendredi 23 octobre 2026, soit environ cinq semaines après le lancement des iPhone 18 Pro.

Question prix, ça pique. En effet, le modèle avec 256 Go est proposé à 2 339 euros. Comptez sur un tarif de 2589 euros pour la version 512 Go, 3089 euros pour avoir 1 To d’espace de stockage interne et 3839 euros si vous souhaitez 2 To de mémoire.

