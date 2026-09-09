Keynote Apple : son premier iPhone pliable pourrait arriver ce soir, mais l’iPhone 18 manquerait à l’appel

À retenir La keynote Apple commence ce soir à 19 h, heure de Paris .

commence ce soir à . Un premier iPhone pliable pourrait être présenté, tandis que l’iPhone 18 classique serait reporté.

pourrait être présenté, tandis que l’iPhone 18 classique serait reporté. Des produits comme la Watch Series 12 et les AirPods 5 pourraient également être dévoilés.

L’invitation ne dévoile aucun produit et se contente d’une formule énigmatique :

« Un jour nouveau. Bientôt. »

La conférence sera diffusée sur le site d’Apple et dans l’application Apple TV à partir de 19 h, heure de Paris.

Apple n’a confirmé ni les nouveaux iPhone ni les autres appareils attendus.

Les informations publiées ces derniers mois permettent toutefois d’imaginer une soirée consacrée uniquement aux modèles les plus ambitieux de la marque.

Le premier iPhone pliable pourrait voler la vedette aux iPhone 18 Pro

Après plusieurs années de rumeurs, Apple pourrait enfin présenter son premier smartphone pliable. Son nom n’est pas encore connu, mais ce pourrait être iPhone Fold, iPhone Ultra ou iPhone Duo... Tous ont été évoqués !

Les différentes sources s’accordent davantage sur son format. Une dalle extérieure comprise entre 5,3 et 5,5 pouces permettrait de l’utiliser fermé, tandis qu’un écran intérieur proche de 7,8 pouces apparaîtrait une fois l’appareil ouvert.

CAO de l'iPhone Fold diffusé par le leaker Sonny Dickson

Les premières images supposées de l’iPhone pliable montrent un smartphone court et large, assez différent des Galaxy Z Fold de Samsung. Apple aurait particulièrement travaillé sur la charnière et la pliure centrale de l’écran.

Un châssis très fin pourrait néanmoins imposer quelques concessions. Face ID serait remplacé par un lecteur Touch ID installé dans le bouton d’alimentation, tandis que deux capteurs photo de 48 Mpx seraient présents au dos, sans téléobjectif dédié.

De leur côté, les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max devraient adopter une puce A20 Pro gravée en 2 nm, une Dynamic Island plus discrète et un capteur principal doté d’une ouverture variable. Celle-ci permettrait d’adapter la quantité de lumière captée et la profondeur de champ selon la scène.

Image de l'Apple iPhone 18 Pro Dark Cherry diffusée par le leaker Jon Rettinger

Apple Watch Series 12 et AirPods 5 pourraient accompagner les nouveaux iPhone

Les smartphones ne seraient pas seuls sur scène. Apple pourrait dévoiler une Watch Series 12 ainsi qu’une Watch Ultra 4, avec de nouvelles fonctions consacrées au sport et au suivi de la santé.

Des AirPods 5 sont également attendus. Apple devrait profiter de la conférence pour préciser les dates de disponibilité d’iOS 27 et des autres mises à jour logicielles présentées lors de la WWDC.

L’iPhone 18 classique pourrait attendre le printemps 2027

Apple préparerait un changement important dans son calendrier. Les modèles Pro et le premier iPhone pliable seraient lancés ainsi cet automne, tandis que l’iPhone 18 standard serait reporté au printemps 2027.

Le prix du modèle pliable est l’autre information très attendue. Les estimations publiées avant la keynote dépassent les 2 000 dollars aux États-Unis, mais sans tarif encore fiable pour la France. Apple communiquera ce soir les prix, les capacités de stockage, les dates de précommande et le calendrier de commercialisation. Il ne reste donc plus qu'à attendre 19 h !