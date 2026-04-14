Huawei Pura X Max : quand le design d'un pliable large repense tout le format

À retenir Huawei Pura X Max sera officialisé le 20 avril .

sera officialisé le . Il adopte un design court et large , se dépliant à l'horizontale.

, se dépliant à l'horizontale. Trois coloris au lancement : blanc, violet, orange.

Le prochain smartphone pliant de la marque Huawei devrait être officialisé le 20 avril prochain. C’est la société chinoise qui l’annonce elle-même. En outre, elle a publié des photos de l’appareil sur son profil du réseau social Weibo.

Ainsi, on peut voir que le Pura X Max adopte une silhouette courte et large, radicalement différente des pliables verticaux qui dominent le marché depuis 2019. Là où le Samsung Galaxy Z Fold7 s'étire en hauteur pour ressembler à une tablette allongée une fois déplié, le Pura X Max se déploie à l'horizontale, à la manière d'un livre ouvert ou d'un ordinateur portable miniature. On pense notamment au design du futur smartphone pliant d’Apple mais, finalement Huawei exploite là une version plus aboutie du Pura X qui n’a malheureusement jamais été commercialisé en France.

Ce parti pris formel n'est pas anodin. En effet, il implique une refonte complète de la façon dont on tient l'appareil, navigue dans les menus et consomme du contenu.

Plié, le Pura X Max présente un profil compact d'environ 15 mm d'épaisseur pour un poids de 194 grammes environ.

Des finitions premium en trois coloris distincts

Huawei confirme trois coloris au lancement : blanc, violet et orange. Ces teintes, loin d'être anodines, reflètent une stratégie chromatique assumée : le blanc joue la carte de l'élégance minimaliste, le violet s'adresse à un public en quête de distinction, tandis que l'orange — rappelant les derniers iPhone d'Apple — insuffle une énergie visuelle rare sur ce segment.

Les finitions observées sur les visuels officiels mêlent verre et cuir écologique selon les coloris, une combinaison déjà expérimentée sur le Pura X de 2025. Le dos de l'appareil présente des courbes douces, sans arêtes vives, ce qui contraste avec l'aspect plus anguleux du OnePlus Open ou du Honor Magic V6. L'inscription Huawei apparaît en toute discrétion dans le bas du dos, sans surcharge décorative.

Le module caméra XMAGE, pièce maîtresse du dos

Le triple module photo, logé dans un bloc rectangulaire aux coins arrondis, arbore la signature XMAGE — la marque imagerie de Huawei — gravée sous les optiques. Sa disposition sobre et symétrique tranche avec les îlots circulaires massifs des Pura 90 ou les modules en forme de losange des Galaxy S25.

Ce bloc caméra, légèrement saillant, est pensé pour ne pas déséquilibrer visuellement l'appareil lorsqu'il est posé à plat. Il loge un capteur principal de 50 mégapixels stabilisé, un ultra grand-angle de 40 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels. L'ensemble reste visuellement discret, ce qui renforce la cohérence esthétique globale de l'appareil.

Un pli presque invisible, défi technique central

L'une des préoccupations majeures des utilisateurs de pliables reste la trace du pli sur l'écran interne. Sur les visuels officiels du Pura X Max, Huawei semble avoir considérablement réduit cette marque, dans la continuité du travail initié sur le Pura X. L'écran interne mesure 7,69 pouces en diagonale et embarque une dalle OLED avec une définition WQHD+ au ratio 16:10 sur une surface plane et homogène, sans rupture visuelle apparente au centre.

