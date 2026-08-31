Les smartphones ont grandi. Beaucoup grandi. Trouver un peit modèle réellement utilisable d'une seule main est devenu très compliqué, or c'est précisément ce qui rend encore intéressant l'iPhone 13 mini !

CertiDeal propose actuellement un exemplaire avec 128 Go de stockage en couleur Minuit à 256,99 €. Mais, en appliquant le code BACKTOSCHOOL, 20 € disparaissent en pus de la facture, ce qui permet un prix final à 236,99 €.

Pour remettre ce tarif en perspective, sachez qu'Apple avait lancé l'iPhone 13 mini à 809 € en 2021.

Son écran de 5,4 pouces est devenu presque introuvable

Son écran OLED mesure seulement 5,4 pouces et le téléphone tient réellement dans la main.

C'est aujourd'hui encore sa principale originalité, car Apple a abandonné les modèles mini après cette génération et la majorité des smartphones actuels dépassent largement les 6 pouces. Les plus petits sont généralement proposés autour de 6,1 pouces.

Pour autant, un petit format ne signifie pas une petite puissance. La puce A15 Bionic de l'iPhone 13 Mini reste parfaitement capable de faire tourner les applications de 2026, les réseaux sociaux ou les jeux. Le double appareil photo de 12 Mpx conserve également l'efficacité du traitement d'image made in Apple, une force de cette génération.

Cinq ans après sa sortie, Apple le met toujours à jour

L'argument le plus intéressant en 2026 c'est que l'iPhone 13 mini est toujours compatible avec iOS 26.

Toutefois, il faut savoir Il n'accède pas à Apple Intelligence et conserve son connecteur Lightning (contre le type-C aujourd'hui), deux différences importantes face aux générations les plus récentes. Mais côté applications et système, il reste encore parfaitement dans la course.

Cette offre CertiDeal joue la carte de la transparence

L'exemplaire à 256,99 € dont nous parlons aujourd'hui est classé en état Correct. Il peut donc présenter des traces d'utilisation visibles. Mais ici, CertiDeal affiche les photos réelles du téléphone ainsi que la capacité de sa batterie.

Celle-ci est annoncée à 84 %. Ce n'est évidemment pas une batterie neuve, et il faut en tenir compte sur un iPhone mini dont l'autonomie n'a jamais été le principal point fort. Mais au moins, vous savez précisément ce que vous achetez avant de commander.

✅ Pourquoi il reste intéressant 236,99 € avec le code BACKTOSCHOOL

Vrai format compact de 5,4 pouces

Écran OLED

Toujours compatible avec iOS 26

Photos réelles de l'exemplaire ⚠️ Ce qu'il faut savoir Batterie affichée à 84 %

Grade esthétique Correct

Pas d'Apple Intelligence

Connecteur Lightning

Un seul exemplaire en stock au moment de la rédaction

À 236,99 €, il répond à un besoin que les nouveaux iPhone ignorent

Acheter l'iPhone 13 mini en 2026 n'a pas beaucoup de sens si vous cherchez la meilleure autonomie ou les dernières fonctions d'Apple, c'est une évidence. En revanche, si votre priorité est de retrouver un petit smartphone performant qui tient vraiment dans une main, les alternatives sont devenues très rares et il est probablement le dernier spécimen encore à jour en 2026.

CertiDeal ajoute ici un reconditionnement réalisé en France, 30 mois de garantie et 30 jours pour changer d'avis. Pour comparer avec d'autres modèles, vous pouvez également consulter notre sélection de smartphones reconditionnés.