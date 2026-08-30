Pixel 10a : notre nouvelle recommandation photo à petit prix passe n°1 des ventes Amazon devant l'iPhone 17

Le Google Pixel 10a est actuellement proposé à 389 € sur Amazon. C'est 160 € de moins que son tarif de lancement, qui était de 549 €.

Mais le plus intéressant, c'est qu'Amazon l'affiche désormais numéro 1 de ses ventes dans sa catégorie smartphones, devant l'iPhone 17, et seulement quelques jours après notre précédent sujet sur le Top 3 Amazon où ce même iPhone 17 avait pris la première place !

Son succès ne nous surprend pas vraiment

Ce n'est pas vraiment un secret, mais les Pixel a sont très régulièrement nos favoris quand il faut conseiller un smartphone doué pour la photo, mais pas trop cher.

Lors de notre test complet, le Pixel 10a avait obtenu un solide 4/5, grâce à un constat assez simple : Google n'avait pas cherché à impressionner avec une avalanche de capteurs, mais à tirer le maximum de son double module photo.

Le capteur principal de 48 Mpx du modèle est ainsi accompagné d'un ultra-grand-angle de 13 Mpx. De jour, le traitement Google produit des images détaillées aux couleurs naturelles. Et lorsque la lumière baisse, le mode Nuit reste l'un de ses gros points forts, surtout dans cette gamme de prix où il est souvent difficile d'être vraiment convaincu.

Attention, ce n'est pas un modèle Pro, mais en termes de rapport qualité-prix, il va être difficile de trouver mieux si la photo est ce que vous voulez mettre en avant.

Google a aussi ajouté plusieurs fonctions qui facilitent réellement la photo. Coach Photo analyse par exemple la scène pour suggérer un cadrage ou un meilleur angle, tandis que Meilleure prise aide à récupérer la meilleure expression de chacun sur une photo de groupe grâce à l'IA.

À côté de cela, le Pixel 10a propose un écran OLED de 6,3 pouces à 120 Hz, une batterie de 5 100 mAh et une puce Tensor G4. Google annonce plus de 30 heures d'autonomie et surtout sept années de mises à jour Android, de sécurité.

C'est autant que le reste de ses haut de gamme, et ce qu'il y a de mieux sur le marché en termes de durée, car Apple et Samsung proposent autant, mais pas plus !

✅ Pourquoi nous le recommandons Prix actuel de 389 €

Très bon rendu photo

Écran OLED 120 Hz

Plus de 30 h d'autonomie annoncées

7 ans de mises à jour ⚠️ Ses limites Pas de téléobjectif

Recharge moins rapide que chez certains concurrents

128 Go sur cette offre

Passer devant l'iPhone 17 n'est pas anodin

Un classement Amazon peut évidemment évoluer très vite. Mais il n'en reste pas moins que voir le Pixel 10a passer devant l'iPhone 17 montre que Google a trouvé une formule qui parle au grand public grâce à un smartphone compact, durable, très doué en photo et désormais vendu sous les 400 €, soit moins de la moitié du prix d'un iPhone standard.