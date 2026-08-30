Exynos 2700 : Samsung affirme dépasser le futur Snapdragon 8 Elite Gen 6

À retenir L'Exynos 2700 pourrait surpasser le Snapdragon 8 Elite Gen 6 de Qualcomm sur plusieurs critères de performance.

de Qualcomm sur plusieurs critères de performance. Des tests internes indiquent un score 19% supérieur en multi-cœurs sur Geekbench 6.5.

en multi-cœurs sur Geekbench 6.5. La consommation d'énergie de l'Exynos 2700 serait 12,7% inférieure à celle du Snapdragon Pro dans des scénarios d'utilisation réels.

La guerre des processeurs pour les smartphones s’amplifie. Ls deux prochains Soc haut de gamme devraient être intéressants mais se livrent une bataille de chiffre avant même d’intégrer les smartphones.

Ainsi, d'après le fabricant coréen, l'Exynos 2700 de Samsung obtiendrait un score supérieur de 19% au Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard sur le test multi-cœur de Geekbench 6.5, et resterait 9,5% devant la version Pro. En effet, rappelons que Qualcomm décline en deux moutures pour différencier les smartphones et offrir des possibilités distinctes pour les marques qui pourront choisir l’un ou l’autre.

Ces chiffres sont corroborés par plusieurs médias, qui citent la même série de tests internes menée par la division mobile de Samsung. Sur le plan graphique, l'avantage serait plus modeste en performance maximale, avec environ 5% de gain face au Snapdragon Pro, mais deviendrait nettement plus marqué sous contrainte énergétique de 2,5 W, où l'écart atteindrait 24% face au modèle standard et 22% face au Pro.

Ces résultats, s'ils se confirment sur des unités de production, marqueraient un tournant pour l'activité processeur de Samsung, longtemps distancée par Qualcomm.

Intelligence artificielle et efficacité énergétique en ligne de mire

Selon la marque, toujours, l'Exynos 2700 générerait des réponses 18% plus rapidement que le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro lors de tests menés sur le modèle Llama 3.1 8B, avec un traitement des requêtes environ 5% plus rapide. L'efficacité énergétique serait l'argument le plus solide avancé par le fabricant.

En effet, dans un scénario simulant un usage réel, la puce aurait consommé 161 mA contre 185 mA pour le Snapdragon Pro, soit environ 12,7% de moins.

Fabriquée sur le nœud 2nm SF2P, deuxième génération du procédé de gravure de Samsung Foundry, la puce bénéficierait selon plusieurs fuites antérieures d'un gain de performance de 12 à 15% et d'une réduction de consommation de 25 à 26% par rapport à l'Exynos 2600. Une fiche Geekbench AI repérée récemment évoque par ailleurs une configuration à 10 cœurs avec une fréquence de pointe de 4,24 GHz.

Certaines sources antérieures, comme Archyde, avaient pourtant évoqué un retard de 10 à 15% en monocœur et un possible abandon du projet, une hypothèse aujourd'hui, finalement, contredite par les fuites les plus récentes.

Un enjeu stratégique pour Samsung

Au-delà des chiffres, l'enjeu est financier et stratégique pour le géant coréen. D'après un rapport des plus sérieux, Samsung aurait dépensé environ 13,8272 billions de wons coréens en processeurs mobiles en 2023, une somme que l'entreprise chercherait à réduire en généralisant l'usage de l'Exynos 2700 dans la gamme Galaxy S27.

Plusieurs fuites indiquent que la puce pourrait équiper l'ensemble de la gamme S27 selon les marchés, y compris les modèles Pro et Ultra, afin de réduire la dépendance historique à Qualcomm. Toutefois, il faut vraiment noter que ces performances demeurent des estimations internes non vérifiées de façon indépendante.

En plus des performances brutes, il faut aussi prendre en compte la gestion thermique, l'autonomie en usage prolongé et la qualité du traitement photo une fois la puce intégrée dans des smartphones commercialisés.

