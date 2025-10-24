Apple préparerait l’iPhone 20 pour 2027, en célébration des 20 ans du smartphone emblématique

D’après Heo Moo‑Yeol, analyste en chef chez Omdia, Apple aurait choisi d’appeler son appareil de 2027 « iPhone 20 », et non pas « iPhone 19 ». Le chercheur a indiqué qu’Apple dévoilerait l’iPhone 18e et l’iPhone 20 au premier semestre 2027, puis l’iPhone 20 Air, l’iPhone 20 Pro, le Pro Max et le Fold 2 à l’automne de la même année.​

Le chiffre 20 ferait naturellement référence au vingtième anniversaire de l’iPhone, sorti pour la première fois en 2007. Cela rappelle 2017, lorsque la marque avait lancé l’iPhone X pour marquer les dix ans du smartphone.​

Pour Apple, plus globalement, il s’agirait de réorganiser son calendrier de sorties et revitaliser la gamme iPhone sans casser sa continuité.

Omdia prévoit par ailleurs qu’en 2026, il n’y aurait pas d’iPhone 18. En effet, ce modèle serait remis à 2027, en même temps que l’iPhone 18e, l’année prochaine étant dédiée aux version Pro, Pro Max, Fold et Air (si ce modèle est toujours d’actualité).

Un design annoncé comme radical

Plusieurs sources concordantes évoquent une refonte majeure pour ce modèle anniversaire : Apple viserait un appareil entièrement vitré et un écran continu sur les quatre côtés, sans encoche ni bord visible.​

Ce design supposerait un système Face ID et une caméra frontale intégrés sous la dalle, technologie encore en développement. Le concept se rapprocherait du rêve formulé jadis par Jony Ive, l’ancien directeur du design d’Apple : concevoir un iPhone constitué d’une seule pièce de verre.​

Les rumeurs évoquent également l’adoption d’un nouvel OLED incurvé à 4 bords « bending » avec couche de diffusion améliorant la luminosité et l’uniformité, sans compromettre la résistance. Si Apple parvient à maîtriser ces procédés, l’iPhone 20 marquerait la plus nette rupture esthétique depuis l’iPhone X en 2017.​

En parallèle, la marque continuerait à explorer les modèles pliables, avec un iPhone Fold 2 attendu fin 2027 et un iPhone Flip au format clapet pour 2028, destinés à élargir l’offre sur le marché premium.

​

Un calendrier de lancement inédit

Plusieurs publications s’accordent sur la mise en place d’un nouveau cycle de lancement à partir de 2026 : un événement printanier pour les modèles plus abordables, et un rendez‑vous automnal pour les versions haut de gamme.​

Ainsi, l’iPhone 18e et le premier iPhone 20 sortiraient au printemps 2027, suivis de la gamme complète Air, Pro, Pro Max et Fold 2 quelques mois plus tard. Cette évolution permettrait à Apple d’étaler ses sorties pour mieux répondre à la demande mondiale.

Innovations attendues pour 2027

Les fuites techniques mentionnent plusieurs pistes pour la prochaine génération : une nouvelle puce M5 mobile associée à un modem C1X 5G + IA avancée, issue des technologies utilisées sur les Mac‑puces;​ un écran plus lumineux et plus fin exploitant le procédé Samsung COE (« Color Filter on Encapsulation »), avec un gain d’efficacité énergétique ; une amélioration du système de capture photo, notamment sur les versions Pro grâce à une optique périscopique de seconde génération et un possible retour d’un modèle plus compact, du type Air, pour répondre à la clientèle attachée aux formats légers.