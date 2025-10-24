Apple préparerait l’iPhone 20 pour 2027, en célébration des 20 ans du smartphone emblématique

Selon plusieurs sources dont Omdia et ETNews, Apple prévoirait de baptiser son futur modèle de 2027 « iPhone 20 », sautant ainsi le numéro 19 pour marquer le 20ᵉ anniversaire de l’iPhone. Cette génération pourrait coïncider avec la sortie d’un second iPhone pliable et d’un design repensé avec un écran sans bordure.

Sylvain Pichot - publié le 24/10/2025 à 16h30
Apple Keynote 2025

D’après Heo MooYeol, analyste en chef chez Omdia, Apple aurait choisi dappeler son appareil de 2027 «iPhone20», et non pas «iPhone19». Le chercheur a indiqué quApple dévoilerait liPhone18e et liPhone20 au premier semestre2027, puis liPhone20Air, liPhone20Pro, le ProMax et le Fold2 à lautomne de la même année.

Le chiffre20 ferait naturellement référence au vingtième anniversaire de liPhone, sorti pour la première fois en2007. Cela rappelle 2017, lorsque la marque avait lancé liPhoneX pour marquer les dixans du smartphone.

Pour Apple, plus globalement, il s’agirait de réorganiser son calendrier de sorties et revitaliser la gamme iPhone sans casser sa continuité.

Omdia prévoit par ailleurs qu’en2026, il n’y aurait pas d’iPhone 18. En effet, ce modèle serait remis à 2027, en même temps que l’iPhone 18e, l’année prochaine étant dédiée aux version Pro, Pro Max, Fold et Air (si ce modèle est toujours d’actualité).

Un design annoncé comme radical

Plusieurs sources concordantes évoquent une refonte majeure pour ce modèle anniversaire: Apple viserait un appareil entièrement vitré et un écran continu sur les quatre côtés, sans encoche ni bord visible.

Ce design supposerait un système FaceID et une caméra frontale intégrés sous la dalle, technologie encore en développement. Le concept se rapprocherait du rêve formulé jadis par JonyIve, lancien directeur du design dApple: concevoir un iPhone constitué dune seule pièce de verre.

Les rumeurs évoquent également l’adoption d’un nouvel OLED incurvé à 4bords «bending» avec couche de diffusion améliorant la luminosité et luniformité, sans compromettre la résistance. Si Apple parvient à maîtriser ces procédés, liPhone20 marquerait la plus nette rupture esthétique depuis liPhoneX en2017.

En parallèle, la marque continuerait à explorer les modèles pliables, avec un iPhoneFold2 attendu fin2027 et un iPhoneFlip au format clapet pour2028, destinés à élargir loffre sur le marché premium.

Apple iPhone 17

Un calendrier de lancement inédit

Plusieurs publications saccordent sur la mise en place dun nouveau cycle de lancement à partir de2026: un événement printanier pour les modèles plus abordables, et un rendezvous automnal pour les versions haut de gamme.

Ainsi, l’iPhone18e et le premier iPhone20 sortiraient au printemps2027, suivis de la gamme complète Air,Pro,ProMax etFold2 quelques mois plus tard. Cette évolution permettrait à Apple d’étaler ses sorties pour mieux répondre à la demande mondiale.

Innovations attendues pour 2027

Les fuites techniques mentionnent plusieurs pistes pour la prochaine génération: une nouvelle puceM5 mobile associée à un modemC1X 5G+IA avancée, issue des technologies utilisées sur les Macpuces;​ un écran plus lumineux et plus fin exploitant le procédé SamsungCOE («ColorFilteronEncapsulation»), avec un gain defficacité énergétique; une amélioration du système de capture photo, notamment sur les versions Pro grâce à une optique périscopique de seconde génération et un possible retour d’un modèle plus compact, du type Air, pour répondre à la clientèle attachée aux formats légers.

