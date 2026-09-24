Un iPhone reconditionné impeccable ou une meilleure batterie ? Le choix n'est pas aussi évident qu'il paraît

CertiDeal permet de sélectionner l'exemplaire précis que l'on recevra, de consulter ses vraies photos, de zoomer sur les éventuelles marques d'usure et de connaître l'état de sa batterie avant de commander.

Cette façon d'acheter nous avait déjà intéressés lorsque nous avions présenté le système de photos réelles mis en place par CertiDeal. Avec ces informations en plus, vous pouvez surtout choisir autrement : faut-il privilégier un téléphone impeccable ou accepter quelques marques pour obtenir une meilleure batterie ?

Même iPhone, même grade… mais pas forcément la même batterie

Il suffit de comparer les iPhone 15 actuellement disponibles pour voir que le grade ne suffit pas à choisir. Sur la version 128 Go, certains exemplaires classés « Correct » sont affichés autour de 408,99 € avec une batterie comprise entre 80 et 84 %, tandis que d'autres, dans le même grade, coûtent quelques euros de plus avec une batterie comprise entre 85 et 87 %.

La batterie n'explique pas à elle seule cet écart de prix, puisque deux appareils peuvent aussi différer par leur couleur, leur configuration ou les marques visibles sur la coque. Vous pouvez cependant comparer tous ces éléments avant de choisir, alors que le grade esthétique, pris seul, ne donne qu'une vision partielle de l'appareil.

À quelques euros d'écart, on peut donc trouver deux iPhone comparables sur le plan esthétique, mais avec des niveaux de batterie différents. Les mentions « Correct », « Très bon état » ou « Parfait état » ne disent rien de ce point, alors que quelques pourcents de capacité supplémentaires peuvent compter si vous prévoyez de garder le téléphone longtemps.

Quelques rayures ou quelques points de batterie : que privilégier ?

Une petite marque sur le châssis peut disparaître sous une coque dès le premier jour, tandis que vous profiterez de la batterie à chaque utilisation. Si l'iPhone finit de toute façon dans une coque, quelques rayures peuvent donc peser assez peu dans le choix.

Il ne faut pas non plus donner trop d'importance à quelques points de batterie : passer de 80-84 % à 85-87 % ne transforme pas radicalement l'autonomie. Mais à prix proche et à caractéristiques comparables, ce petit écart peut avoir plus d'intérêt sur la durée qu'une différence esthétique que vous ne verrez presque plus une fois le téléphone protégé.

L'équilibre change si vous utilisez votre iPhone sans coque, si les marques d'usure vous gênent ou si vous prévoyez de le revendre rapidement. Dans ce cas, les vraies photos permettent de juger directement l'état du téléphone et de décider si un exemplaire plus propre mérite quelques euros supplémentaires.

Le bon choix dépend surtout de votre usage

Si vous mettez systématiquement une coque et comptez garder le téléphone plusieurs années, la batterie mérite probablement de passer devant quelques défauts esthétiques. À caractéristiques proches, accepter quelques marques d'usage peut vous permettre de choisir une batterie mieux préservée ou simplement de payer moins cher.

À l'inverse, mieux vaut regarder de près l'état extérieur si l'iPhone est destiné à être offert, utilisé sans protection ou revendu assez rapidement. Les photos vous permettent alors de voir précisément ce que recouvre le grade et de décider si la différence esthétique justifie le prix demandé.

Entre les deux, vous pouvez chercher un compromis : quelques traces acceptables, une batterie suffisamment préservée et un prix inférieur à celui des exemplaires les plus propres. Le choix dépend alors beaucoup moins de l'étiquette « Correct » ou « Parfait état » que de vos propres priorités.

Pour aller plus loin avant d'acheter, notre guide consacré aux critères à vérifier pour bien choisir un smartphone reconditionné revient notamment sur la batterie, le grade esthétique et la garantie, trois éléments qui peuvent faire une vraie différence entre deux appareils pourtant très proches sur le papier.

Le reconditionné devient un achat beaucoup plus individualisé

Jusqu'ici, le grade résumait une bonne partie de la décision : Correct, Très bon état, Parfait état ou Premium. Avec ce système, vous pouvez aussi comparer deux téléphones du même grade selon leur apparence réelle, leur prix et leur niveau de batterie.

L'iPhone qui présente le moins de traces n'est donc pas nécessairement celui qui correspond le mieux à votre usage. Si vous privilégiez l'autonomie et comptez garder le téléphone plusieurs années, un exemplaire légèrement marqué mais doté d'une batterie mieux préservée peut être plus intéressant. Si l'apparence compte davantage pour vous, les photos permettent au contraire de choisir en connaissance de cause.