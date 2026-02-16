Apple préparerait des iPhone 18 eSIM‑only pour l’Europe, avec une batterie revue à la hausse

À retenir Apple préparerait des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max eSIM-only pour l’Europe.

pour l’Europe. La capacité de la batterie pourrait atteindre entre 5100 et 5200 mAh pour la version internationale.

pourrait atteindre entre 5100 et 5200 mAh pour la version internationale. Cette évolution permettrait une meilleure autonomie grâce à un processeur plus économe.

Selon un article récent, attribué à Techmaniacs, Apple préparerait l’arrivée d’iPhone exclusivement compatibles eSIM sur le marché européen avec la future série iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, attendue à l’automne 2026.

D’après la publication, le constructeur aurait l’intention d’ajouter l’Europe à la liste des pays et territoires où les iPhone ne disposent plus d’emplacement pour carte SIM physique, une liste qui comprend déjà les États‑Unis, le Canada, le Mexique, le Japon, plusieurs États du Golfe, Guam et les îles Vierges américaines avec la génération iPhone 17.

L’iPhone 17 essuie les plâtres

Apple commercialise déjà différents profils d’iPhone 17 selon les régions, avec des modèles eSIM‑only d’un côté et des variantes hybrides nano‑SIM + eSIM ailleurs. L’extension de l’eSIM‑only à l’Europe serait donc une évolution annoncée plutôt qu’un revirement, même si la marque n’a pas confirmé officiellement ce calendrier.

En parallèle, il est évoqué que la gamme iPhone 18 serait lancée en deux temps : les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seraient dévoilés en septembre, dans le créneau habituel, tandis que l’iPhone 18 « standard » et le successeur de l’iPhone Air n’arriveraient qu’au début de 2027.

Apple iPhone 17 Pro Max

Toujours selon ces rumeurs, Apple adapterait encore sa stratégie selon les marchés. En Chine, les fuites mentionnent le maintien d’un modèle équipé d’un tiroir nano‑SIM, voire de double nano‑SIM, pour répondre aux usages et aux contraintes locales.

À l’inverse, l’Europe pourrait basculer directement vers un schéma sans carte physique au moins pour les modèles haut de gamme, ce qui alignerait davantage ce marché sur la situation déjà observée aux États‑Unis et dans certains pays du Moyen‑Orient.

De plus grosses batteries

Au‑delà du changement d’usage, l’un des points mis en avant par les rumeurs concerne la capacité de la batterie de l’iPhone 18 Pro Max. Des informations issues de la chaîne d’approvisionnement, relayées notamment par le leaker Digital Chat Station, évoquent une batterie comprise entre 5100 et 5200 mAh pour la version internationale eSIM‑only, alors que la variante destinée au marché chinois, dotée d’un logement nano‑SIM, tournerait autour des 5000 mAh.

La disparition du module mécanique lié à la carte SIM laisse davantage de place, ce qui permettrait d’augmenter la capacité de la batterie de la déclinaison sans carte physique.

En outre, cette capacité revue à la hausse et la nouvelle efficience du processeur « futur A20 Pro » gravé en 2 nm, présenté comme plus économe que la génération précédente permettrait d’avoir mathématiquement une meilleure autonomie pour les smartphones équipés.