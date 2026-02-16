Samsung Care+ : réparations illimitées, vol et perte couverts pour les appareils Galaxy en Europe

À retenir Samsung a décidé d’aller plus loin dans la protection de ses appareils pour faire face aux protections proposées par AppleCare+

Réparations illimitées pour les dommages accidentels sur les appareils Galaxy.

pour les dommages accidentels sur les appareils Galaxy. Couverture contre le vol et la perte avec un remplacement sous 48 heures.

avec un remplacement sous 48 heures. Formules d'abonnement jusqu'à 60 mois avec possibilité de résiliation à tout moment.

Pour mieux faire face aux protections proposées par AppleCare+ ou les assurances opérateurs, souvent limitées en nombre de sinistres ou en durée de couverture, Samsung a décidé d’aller plus loin dans la protection de ses appareils.

En effet, selon la marque, la nouvelle mouture de Samsung Care+ est disponible dans 17 pays européens, pour les smartphones, tablettes, montres connectées et ordinateurs Galaxy. Le constructeur indique que les clients qui souscrivent à partir du 19 janvier peuvent profiter de ces nouveaux avantages, qui complètent les garanties légales et la garantie constructeur classique.

Quoi de neuf ?

Samsung Care+ offre désormais une protection large contre les accidents du quotidien, mais aussi une continuité de service en Europe grâce à un réseau de centres agréés renforcé. À la différence de nombreuses assurances mobiles, souvent proposées pour une durée de deux ou trois ans avec un nombre d’interventions limité, Samsung met en avant la possibilité d’étendre la couverture jusqu’à cinq ans (60 mois) avec une flexibilité sur la résiliation.

Le principal changement mis en avant par Samsung concerne l’introduction de réparations illimitées en cas de dommages accidentels. Concrètement, les clients peuvent faire réparer autant de fois que nécessaire un appareil touché par une casse d’écran, un choc, une chute ou un dégât lié à un liquide, dès lors que le dommage empêche l’appareil de fonctionner normalement.

Les réparations sont réalisées dans des centres agréés Samsung, avec des pièces de remplacement 100% d’origine.

Un point spécifique concerne la batterie. En effet, Samsung indique que si la capacité descend sous 80% après la fin de la garantie, le remplacement est prévu, après des tests réalisés par des techniciens Samsung.

Perte, vol et assistance étendue, en France comme à l’étranger

Au-delà des dommages accidentels, Samsung Care+ propose désormais une couverture supplémentaire contre le vol et la perte pour les smartphones, tablettes et montres connectées. Selon Samsung, une fois la déclaration de sinistre acceptée, un appareil de remplacement est expédié sous 48 heures, dans la limite de deux déclarations de sinistre pour vol ou perte par an.

Le constructeur met également l’accent sur l’assistance continue, en France et à l’étranger. Samsung évoque une couverture mondiale étendue, y compris lors de voyages de plus de 60 jours, ainsi que la possibilité de se rendre sans rendez-vous dans un centre de réparation agréé pour une intervention rapide.

Pour renforcer cette accessibilité, 175 nouveaux centres ont été ajoutés au réseau Samsung Care+, alors que les demandes de prise en charge peuvent être effectuées en ligne ou par téléphone 24h/24 et 7j/7.

Formules, durée, acteurs et disponibilité en Europe

Les nouvelles formules Samsung Care+ sont proposées sous deux grandes formes : un abonnement mensuel pouvant aller jusqu’à 60 mois et une couverture de deux ans, non renouvelable, payable en une seule fois. Dans les deux cas, notez qu’il est possible de résilier le contrat à tout moment.

À certaines périodes, Samsung propose plusieurs mois d'abonnement pour tout achat d'un smartphone comme avec le Galaxy S25 FE, par exemple.

