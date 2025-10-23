Apple réduit déjà la production de l’iPhone Air, un mois à peine après son lancement

Lancé en grande pompe le 19 septembre 2025, l’iPhone Air devait incarner la synthèse entre finesse, puissance et design élégant. Or, il semblerait que le succès commercial ne soit pas au rendez-vous et Apple aurait décidé de réduire sa production.

Sylvain Pichot - publié le 23/10/2025 à 14h30
Apple iPhone Air

À peine un mois après son lancement, la situation de l’iPhone Air est préoccupante. Selon le NikkeiAsia, relayé par plusieurs titres, Apple aurait drastiquement réduit la production de liPhoneAir, jusqu’à un niveau «proche dun arrêt total». Les lignes dassemblage sont désormais quasi à larrêt, signe que la firme de Cupertino chercherait avant tout à écouler les stocks déjà produits.

Pour Apple, la situation rappelle celle des iPhone12mini ou des modèlesPlus qui avaient, eux aussi, souffert dun manque dintérêt du public malgré un positionnement original. Cette fois encore, à l’image du Samsung Galaxy S25 Edge, l’un des smartphones les plus fins de sa génération, la promesse na pas suffi à séduire les utilisateurs. Le Samsung Galaxy S26 Edge ne verra très probablement pas le jour

Des ventes bien inférieures aux prévisions

Selon plusieurs rapports, la demande pour l’iPhoneAir savère nettement inférieure aux projections initiales. Daprès une note de KeyBancCapitalMarkets, il existerait «pratiquement aucune demande» pour le modèle hors de Chine, tandis que MizuhoSecurities indique quApple aurait réduit ses commandes dun million dunités. Les clients semblent privilégier les iPhone17et17Pro, qui offrent un meilleur rapport capacités/prix.

Apple iPhone Air

Le prix, combiné aux compromis techniques, apparaît comme un facteur déterminant. Bien que l’iPhoneAir profite dun design exceptionnel, il sacrifie plusieurs éléments prisés par les amateurs de photographie, comme lultra grand-angle. De plus, son autonomie jugée moyenne et labsence de carteNanoSIM remplacée par leSIM obligatoire ont découragé de nombreux acheteurs européens.

Selon TheInformation et MacRumors, Apple aurait dailleurs orienté sa production vers les modèlesPro etProMax, dont les ventes dépasseraient les prévisions, afin de compenser le manque à gagner causé par le fiasco commercial de liPhoneAir. Certaines sources évoquent néanmoins quApple conserverait la gamme pour 2026, mais en volumes très limités, afin de ne pas abandonner complètement ce concept diPhone ultraléger.

Une leçon pour Apple et des choix produits discutables

L’accueil mitigé de l’iPhoneAir mettent en lumière les limites de la segmentation quApple tente dimposer depuis plusieurs années. Entre le modèle standard, pensé comme le meilleur compromis, et la versionPro, destinée aux usages intensifs, lAir semble souffrir dun positionnement flou. Présenté comme une alternative minimaliste, il se retrouve pourtant proposé à un tarif proche des modèles haut de gamme, sans pour autant offrir les fonctionnalités attendues à ce niveau de prix.

Apple préfère ajuster ses cadences pour limiter les stocks invendus plutôt que de maintenir artificiellement la production. Cette stratégie, selon les experts de NikkeiAsia, devrait permettre à la firme de stabiliser sa marge sur le trimestre en cours tout en évitant de reproduire les erreurs de l’époque de liPhone12mini.

