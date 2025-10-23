Apple réduit déjà la production de l’iPhone Air, un mois à peine après son lancement

À peine un mois après son lancement, la situation de l’iPhone Air est préoccupante. Selon le Nikkei Asia, relayé par plusieurs titres, Apple aurait drastiquement réduit la production de l’iPhone Air, jusqu’à un niveau « proche d’un arrêt total ». Les lignes d’assemblage sont désormais quasi à l’arrêt, signe que la firme de Cupertino chercherait avant tout à écouler les stocks déjà produits.

Pour Apple, la situation rappelle celle des iPhone 12 mini ou des modèles Plus qui avaient, eux aussi, souffert d’un manque d’intérêt du public malgré un positionnement original. Cette fois encore, à l’image du Samsung Galaxy S25 Edge, l’un des smartphones les plus fins de sa génération, la promesse n’a pas suffi à séduire les utilisateurs. Le Samsung Galaxy S26 Edge ne verra très probablement pas le jour.

Des ventes bien inférieures aux prévisions

Selon plusieurs rapports, la demande pour l’iPhone Air s’avère nettement inférieure aux projections initiales. D’après une note de KeyBanc Capital Markets, il existerait « pratiquement aucune demande » pour le modèle hors de Chine, tandis que Mizuho Securities indique qu’Apple aurait réduit ses commandes d’un million d’unités. Les clients semblent privilégier les iPhone 17 et 17 Pro, qui offrent un meilleur rapport capacités/prix.

Le prix, combiné aux compromis techniques, apparaît comme un facteur déterminant. Bien que l’iPhone Air profite d’un design exceptionnel, il sacrifie plusieurs éléments prisés par les amateurs de photographie, comme l’ultra grand-angle. De plus, son autonomie jugée moyenne et l’absence de carte Nano SIM — remplacée par l’eSIM obligatoire — ont découragé de nombreux acheteurs européens.

Selon The Information et MacRumors, Apple aurait d’ailleurs orienté sa production vers les modèles Pro et Pro Max, dont les ventes dépasseraient les prévisions, afin de compenser le manque à gagner causé par le fiasco commercial de l’iPhone Air. Certaines sources évoquent néanmoins qu’Apple conserverait la gamme pour 2026, mais en volumes très limités, afin de ne pas abandonner complètement ce concept d’iPhone ultraléger.

Une leçon pour Apple et des choix produits discutables

L’accueil mitigé de l’iPhone Air mettent en lumière les limites de la segmentation qu’Apple tente d’imposer depuis plusieurs années. Entre le modèle standard, pensé comme le meilleur compromis, et la version Pro, destinée aux usages intensifs, l’Air semble souffrir d’un positionnement flou. Présenté comme une alternative minimaliste, il se retrouve pourtant proposé à un tarif proche des modèles haut de gamme, sans pour autant offrir les fonctionnalités attendues à ce niveau de prix.

Apple préfère ajuster ses cadences pour limiter les stocks invendus plutôt que de maintenir artificiellement la production. Cette stratégie, selon les experts de Nikkei Asia, devrait permettre à la firme de stabiliser sa marge sur le trimestre en cours tout en évitant de reproduire les erreurs de l’époque de l’iPhone 12 mini.