iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max : Apple officialise sa nouvelle génération premium

À retenir Présentation des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max le 9 septembre 2026.

des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max le 9 septembre 2026. Équipés de la puce A20 Pro gravée en 2 nm, avec un CPU à six cœurs.

gravée en 2 nm, avec un CPU à six cœurs. Appareil photo avec capteur Fusion de 48 mégapixels et ouverture variable.

et ouverture variable. Autonomie atteignant jusqu'à 36 heures pour l'iPhone 18 Pro et 45 heures pour le Pro Max.

pour l'iPhone 18 Pro et pour le Pro Max. Tarifs augmentés de 150 euros par rapport à la génération précédente.

Cette présentation de rentrée marque un tournant symbolique pour Apple. Il s'agit en effet de la première grande conférence produit orchestrée par John Ternus, qui a succédé à Tim Cook à la tête de l'entreprise le 1er septembre 2026. D'après la marque, ce changement de calendrier n'est pas anodin : les iPhone 18 Pro et Pro Max arrivent désormais séparément des autres modèles, puisque l'iPhone 18 standard, l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2 sont repoussés au printemps prochain. Un iPhone pliant, baptisé iPhone Duo et non pas iPhone Fold ou iPhone Ultra comme certains le pensaient, a également rejoint la gamme lors de cet événement.

iPhone 18 Pro Max

Pour les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, côté esthétique, ils conservent une architecture proche de celle des iPhone 17 Pro, avec un châssis alliant aluminium teinté dans la masse et verre au dos. Quatre coloris sont proposés : noir profond, argent, Glacier et un nouveau ton Bourgogne, aussi appelé Dark Cherry.

La Dynamic Island, plus compacte, peut désormais afficher jusqu'à trois activités en direct simultanément, contre deux auparavant.

Puce A20 Pro et appareil photo à ouverture variable

Les deux appareils reposent sur l'Apple A20 Pro, premier processeur mobile de la marque gravé en 2 nanomètres. Il embarque un CPU à six cœurs, dont deux cœurs haute performance annoncés jusqu'à 20 % plus rapides, ainsi qu'un GPU à sept cœurs offrant, selon Apple, un gain graphique pouvant atteindre 40 % par rapport à la génération précédente. Le moteur neuronal double sa puissance de calcul grâce à l'ajout d'un second module, pour un total de 32 cœurs dédiés à l'intelligence artificielle. Une chambre à vapeur trois fois plus grande que celle des iPhone 17 Pro est en place pour améliorer la dissipation thermique.

Apple iPhone 18 Pro Max

Sur le plan de la photo, un thème cher à Apple, la principale nouveauté concerne le capteur Fusion de 48 mégapixels, désormais doté d'une ouverture mécanique variable pilotée par six lamelles découpées au laser comme chez Huawei et Samsung. L'objectif peut s'ouvrir jusqu'à f/1,0 en basse lumière pour capter environ 50 % de luminosité supplémentaire, ou se refermer pour accentuer la profondeur de champ sur les portraits de groupe.

L'interface ProControls permet par ailleurs de régler manuellement la vitesse d'obturation, la balance des blancs ou l'exposition, avec un histogramme intégré. Le téléobjectif atteint désormais un zoom optique 8x sur les deux modèles. En vidéo, les accélérés passent au 4K Dolby Vision HDR, et le mode cinématique peut être ajusté après la prise de vue.

Apple introduit également l'Apple Reference Image, une signature numérique appliquée au niveau du capteur via Private Cloud Compute pour authentifier les clichés, en réponse à la multiplication des images générées par intelligence artificielle.

Selon le fabricant, l'autonomie franchit un nouveau seuil pour la gamme : jusqu'à 36 heures de lecture vidéo pour l'iPhone 18 Pro et 45 heures pour le Pro Max, soit un net progrès face aux 31 et 37 heures des iPhone 17 Pro et Pro Max. La recharge s'accélère aussi, avec 50 % de batterie récupérée en 15 minutes, et l'équivalent de six heures de lecture vidéo après seulement cinq minutes de charge.

Apple iPhone 18 Pro

Les deux smartphones fonctionnent sous iOS 27, qui introduit un transfert AirDrop accéléré de 80 % et la fonction iPhone Handoff, permettant de partager un même numéro d'appel entre deux appareils. L'assistant Siri AI, repensé pour interagir directement avec les applications tierces, sera disponible en anglais dès le lancement ; le français doit suivre en octobre, mais sans date confirmée pour une disponibilité en France.

Disponibilité et prix

Les précommandes des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max ont débuté le samedi 12 septembre 2026, une date inhabituelle choisie pour éviter le symbole du 11 septembre. La commercialisation effective est fixée au 18 septembre 2026. Les deux modèles sont proposés en quatre finitions : noir profond, argent, Glacier et Bourgogne.

Pour l'iPhone 18 Pro, les tarifs sont les suivants : 1 479 euros pour la version 256 Go, 1 729 euros pour 512 Go, 2 229 euros pour 1 To et 2 979 euros pour la déclinaison inédite de 2 To. L'iPhone 18 Pro Max, quant à lui, débute à 1 629 euros pour 256 Go, puis 1 879 euros pour 512 Go, 2 379 euros pour 1 To et jusqu'à 3 129 euros pour la version 2 To. À titre de comparaison, l'iPhone 17 Pro était lancé à 1 329 euros et l'iPhone 17 Pro Max à 1 479 euros, ce qui représente une augmentation de 150 euros sur chaque modèle par rapport à la génération précédente.

