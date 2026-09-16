Oppo officialise le design et la date de lancement de la série Find X10

À retenir La série Find X10 sera présentée le 22 septembre 2026 .

sera présentée le . Elle inclut un module photo avec des capteurs allant jusqu'à 200 mégapixels , en collaboration avec Hasselblad .

, en collaboration avec . Quatre modèles seront disponibles : Find X10, Find X10 Pro, Find X10 Pro Max et Find X10 E.

Après plusieurs semaines de fuites et de teasers distillés sur les réseaux sociaux chinois, Oppo a confirmé officiellement le design de ses futurs smartphones. La série Find X10 abandonne ainsi le module circulaire caractéristique des générations précédentes au profit d'une large barre horizontale qui traverse la partie supérieure du dos de l'appareil. Ce bloc photo accueille plusieurs anneaux de grande taille, accompagnés du logo Hasselblad, partenaire historique de la marque en matière d'imagerie.

Cette nouvelle disposition doit accueillir jusqu'à trois capteurs de 200 mégapixels sur le modèle Pro Max, une configuration qui ferait de cet appareil le premier smartphone au monde à embarquer un tel trio de capteurs haute résolution. Le Find X10 standard, appartenant également à cette série, se contenterait pour sa part de deux capteurs de 200 mégapixels, associés à un module ultra grand-angle de 50 mégapixels. Les deux téléphones bénéficieraient d'une nouvelle génération de caméra baptisée Hasselblad Ultra HD Original Camera, censée offrir des couleurs plus naturelles, davantage de piqué et une gestion plus réaliste des ombres et des lumières.

Techniquement, il semblerait que les deux appareils profitent d’une lentille de reproduction chromatique Danxia de seconde génération, un capteur couleur dédié capable de vingt-quatre canaux d'échantillonnage et d'une plage dynamique pouvant atteindre 15 EV, voire 17 EV pour le capteur principal du Pro Max. L'ensemble s’appuie sur le moteur de traitement colorimétrique LUMO, développé en interne par Oppo pour affiner le rendu final des clichés.

À l'avant, la marque n'a pour l'instant rien dévoilé, mais les précédentes fuites évoquaient une dalle plate aux bordures très fines, produite par le fournisseur chinois Tianma.

Une gamme élargie à quatre modèles

Contrairement aux versions initialement évoquées, la série ne se limitera pas à trois références. Selon les informations relayées par la marque elle-même, un quatrième modèle baptisé Find X10 E viendra compléter la gamme aux côtés du Find X10, du Find X10 Pro et du Find X10 Pro Max. Les précommandes de trois de ces modèles sont déjà ouvertes en Chine, sans que la date exacte n'ait été systématiquement précisée par tous les canaux officiels de la marque.

Pour les performances, le Find X10 s'appuierait sur la puce Dimensity 9500 de MediaTek, tandis que les versions Pro et Pro Max profiteraient du Dimensity 9600, voire d'une déclinaison Pro gravée en 2 nanomètres pour le modèle le plus haut de gamme. En matière d'autonomie, Oppo annonce des batteries pouvant atteindre 8 000 mAh, voire 8 500 mAh pour le Pro Max, avec une charge filaire allant jusqu'à 100 W et une charge sans fil de 50 W.

Sur le plan logiciel, la série inaugure ColorOS 17, bâtie sur Android 17. Cette nouvelle interface doit être officiellement présentée lors de la conférence développeurs d'Oppo prévue le 17 septembre 2026.