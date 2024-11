Asus prépare une version abordable du ROG Phone 9, le ROG Phone 9 SE

Alors qu'Asus vient de dévoiler ses ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro, vendus respectivement à partir de 1099 euros et 1299 euros, la marque prépare une alternative plus abordable. Cette stratégie s'inscrit dans une volonté de démocratiser les smartphones gaming haut de gamme et donc de s’adresser à un public encore plus large.

Le ROG Phone 9 FE devrait reprendre les codes de la gamme tout en proposant quelques compromis techniques pour réduire son prix. Les premiers éléments techniques indiquent la présence du Wi-Fi 6 et la compatibilité avec les bandes 2.4GHz, 5GHz et 6GHz.

Des caractéristiques adaptées

Pour maintenir un tarif plus accessible, le ROG Phone 9 FE pourrait embarquer le Snapdragon 8 Gen 3 plutôt que le dernier Snapdragon 8 Elite présent dans les versions haut de gamme. Cette puce, bien que moins récente, reste parfaitement capable d'offrir d'excellentes performances en jeu.

Les autres caractéristiques devraient s'inspirer du ROG Phone 8, avec potentiellement un écran AMOLED à haute fréquence de rafraîchissement et une importante batterie. Le système de gâchettes AirTrigger, signature de la gamme ROG, devrait être conservé.

La date de sortie et le prix exact du ROG Phone 9 FE n'ont pas encore été communiqués. Cependant, sa présence sur le site de certification Wi-Fi Alliance suggère une commercialisation dans les prochains mois. Le modèle a été testé sous Android 14, mais la version finale pourrait être équipée d'Android 15, à l'image des autres ROG Phone 9.

Cette version FE permettrait à Asus de proposer une alternative plus accessible à ses flagships gaming, tout en conservant l'ADN de la gamme ROG. Une stratégie qui pourrait séduire les joueurs mobiles recherchant un smartphone performant sans débourser plus de 1000 euros. À suivre…