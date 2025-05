Fidèle à sa tradition d’innovation, Samsung décline sa série S en plusieurs modèles. Et cette année, la version « Edge » prend le relais de l’Ultra avec un design repensé et des fonctionnalités toujours plus poussées. En précommande depuis hier, il sera lancé le 30.

Le Galaxy S25 Edge arrive donc comme un nouveau prétendant au trône Android. Plus fin, plus intelligent et encore mieux optimisé, il a tout pour séduire les amateurs de technologie de pointe, sans forcément miser sur la démesure.

Un concentré de puissance et d’intelligence artificielle

Comme son grand frère Ultra, le Galaxy S25 Edge bénéficie d’un écran Dynamic AMOLED 2X, avec des bords légèrement incurvés et une expérience visuelle immersive. Mais forcément, là où il fait mieux que les autres, c'est sur son épaisseur. Il fait à peine 5,8 mm !

Sous le capot, on retrouve la puce Snapdragon 8 Elite For Galaxy, sur-vitaminée et optimisée pour l’IA. Elle gère le multitâche, la photographie, le gaming et les applications exigeantes avec une facilité déconcertante.

Performances boostées, IA intégrée partout, et zéro surchauffe, même après plusieurs heures de jeu ou de traitement photo/vidéo.

Grâce à la combinaison de Galaxy AI, de Gemini Nano et de l’AI Engine de Qualcomm, Samsung pousse encore plus loin l’intégration intelligente. L’assistance contextuelle, les retouches photo ou encore la traduction instantanée fonctionnent localement, sans dépendance au cloud.

En clair, le S25 Edge devient un véritable assistant personnel intelligent, capable d’anticiper vos besoins et d’optimiser chaque interaction.

Où précommander le Galaxy S25 Edge au meilleur prix ?

Pour accompagner la sortie du Galaxy S25 Edge, Samsung frappe très fort avec une offre de lancement exclusive disponible uniquement en précommande sur son site officiel.

2 fois plus de stockage pour le même prix (par exemple : 512 Go au prix du 256 Go)

(par exemple : 512 Go au prix du 256 Go) 120€ de remise immédiate dès la précommande

dès la précommande Gemini Advanced + 2 To de stockage cloud gratuits pendant 6 mois (valeur 131 €)

gratuits pendant 6 mois (valeur 131 €) -30 % sur les accessoires Galaxy S25 Edge compatibles

compatibles Jusqu’à -20 % sur l’écosystème Galaxy (tablettes, montres, écouteurs…)

(tablettes, montres, écouteurs…) 5 % de remise supplémentaire si vous payez via Samsung Pay

si vous payez via Samsung Pay 3 mois d’assurance Samsung Care+ offerts (sans engagement)

Du 13 mai (19h) au 16 mai 2025 inclus, pour l'achat d’un Galaxy S25 Edge également bénéficiez de 10% de remise immédiate en renseignant le code EDGE10 au panier. Code cumulable avec les autres offres en cours portant sur les produits, non cumulable avec un autre code promotionnel, valable sur le site www.samsung.com/fr/ et l'application Samsung shop.