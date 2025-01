Asus ROG Phone 9 FE : toutes les caractéristiques techniques en fuite

C’est le site 91mobiles.com qui publie toutes les caractéristiques techniques du futur smartphone d’Asus dédié au gaming. Ce modèle se veut plus abordable que les ROG Phone 9 et ROG Phone 9 Pro. Il a déjà fait l’objet d’une fuite suite à son passage auprès de certains organismes de certification, obligatoire avant toute mise sur le marché.

Ainsi, selon le site 91mobiles.com, logiquement, le ROG Phone 9 FE reprend les codes esthétiques de ses aînés avec un boîtier aux dimensions de 163,8 x 76,8 x 8,9 mm pour un poids de 225 grammes. Le smartphone arbore une finition Phantom Black qui mélange surfaces mates et brillantes.

L'écran plat est percé en son centre, en haut, pour accueillir la caméra frontale, tandis que le dos accueille un module photo triple.

Des caractéristiques techniques optimisées

L'appareil est équipé d'un écran AMOLED LTPO de 6,78 pouces fourni par Samsung, affichant une résolution Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement de 165 Hz, pouvant atteindre 185 Hz en mode Game Genie et donc exclusivement pour les jeux. La luminosité maximale culmine à 2 500 cd/m², avec une pointe à 1 600 cd/m² en mode haute luminosité (HBM). La dalle est protégée par du Gorilla Glass Victus 2.

Sous le capot, le ROG Phone 9 FE embarque le processeur Snapdragon 8 Gen 3, associé à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0. Cette configuration, bien que légèrement en retrait par rapport au Snapdragon 8 Elite des versions standard et Pro, reste performante pour le gaming.

Un système photo qui se veut polyvalent

La configuration photo comprend trois capteurs arrière :

Un capteur principal Sony IMX890 de 50 mégapixels avec stabilisation optique

Un ultra grand-angle de 13 mégapixels

Un objectif macro de 5 mégapixels

À l'avant, on trouve une caméra selfie de 32 mégapixels.

Autonomie et fonctionnalités gaming

L'autonomie est assurée par une batterie de 5 500 mAh, compatible avec la charge rapide 65W. Cette capacité, bien que légèrement inférieure aux 5 800 mAh des modèles standard et Pro, reste conséquente. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil.

Les fonctionnalités gaming sont préservées avec la présence des gâchettes AirTrigger et la compatibilité avec les accessoires de refroidissement. Le ROG Phone 9 FE bénéficie également d'une certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.

L'appareil dispose d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran, de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque 3,5 mm et du support du Wi-Fi 7. Le système d'exploitation Android 15 est personnalisé avec l'interface ROG UI.

Disponibilité et prix du smartphone Asus ROG Phone 9 FE

Le ROG Phone 9 FE devrait se positionner sous la barre des 1 000 euros, un prix plus accessible que les 1 099 euros du ROG Phone 9 standard et les 1 299 euros de la version Pro.

La commercialisation semble imminente, les certifications ayant déjà été obtenues dans plusieurs pays, notamment en Malaisie et en Thaïlande. La date exacte de lancement et les marchés concernés n'ont pas encore été communiqués par Asus.