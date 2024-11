Asus ROG Phone 9 Series : une nouvelle ère pour le gaming mobile

L'élément distinctif de cette série réside dans son écran AniMe Vision situé au dos des appareils. Le modèle standard arbore 85 mini-LED blanches, tandis que les versions Pro et Pro Edition disposent de 648 mini-LED bicolores permettant d'afficher des animations personnalisées. Les versions Pro et Pro Edition sont même capables d’exécuter des mini-jeux rétrogaming depuis les LED au dos : Pixel Art, Snake, Aero Invaders et Speedy Run.

Un tableau de bord affiche le score et peut même être comparé aux autres joueurs de la planète. Cette technologie offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre un design sobre et une esthétique gaming plus affirmée. En outre, L'écran principal E6 AMOLED de 6,78 pouces établit un nouveau record avec une fréquence de rafraîchissement de 185 Hz, surpassant les 165 Hz de la génération précédente pour le ROG Phone 8. Reste à trouver les jeux qui ont réellement besoin de cette fréquence…

Une puissance de calcul sans précédent

Les ROG Phone 9 embarquent la nouvelle plateforme mobile Snapdragon 8 Elite, gravée en 3 nanomètres, qui surpasse même certains ordinateurs portables actuels en termes de performances.

Le système de refroidissement GameCool 9 assure une dissipation thermique optimale grâce à une chambre à vapeur plus grande et une architecture interne centrée autour de la carte mère.

Cette configuration permet de maintenir des performances maximales même lors des sessions de jeu intensives. La version Pro Edition est livrée avec l’accessoire externe AeroActive Cooler X Pro. Il est compatible avec les précédentes versions. Il est doté de touches et d’un woofer pour renforcer le son produit par l’appareil.

Des fonctionnalités IA embarquées

L'intelligence artificielle enrichit considérablement l'expérience utilisateur avec des fonctionnalités exclusives mais qu’on avait déjà sur le ROG Phone 8. Il y a le Kill Effect pour ajouter des effets lorsqu’on tue un adversaire, le Buff Spawn, l’auto pick up pour ramasser automatiquement des objets, la possibilité d’avancer dans les dialogues, le blocage de la fonction courir évitant d’avoir à maintenir le pouce sur l’écran pour avancer rapidement et l’esquive automatique.

En outre, il y a également des fonctions comme X Sense 3.0 pour l'optimisation des tâches de jeu et X Capture 2.0 pour l'enregistrement automatique des moments forts. AI Grabber 2.0 facilite la recherche d'astuces grâce à la reconnaissance de texte et intègre désormais une fonction de traduction. La réduction de bruit AI Noise Cancelation utilise l'apprentissage automatique pour garantir une communication claire pendant les parties.

Un système photo digne des meilleurs photophones

Le système photo se compose d'un capteur principal Sony Lytia 700 de 50 mégapixels avec stabilisateur Gimbal hybride 6 axes, d'un ultra grand-angle de 13 mégapixels et, sur les versions Pro, d'un téléobjectif de 32 mégapixels offrant un zoom optique 3x.

La version classique n’a pas de téléobjectif mais un capteur macro de 5 mégapixels. C’est un capteur de 32 mégapixels qui est chargé de réaliser les portraits à l’avant. Selon Asus, la technologie OzO Audio permet une réduction efficace du bruit du vent et la capture d'un son surround 3D immersif. L’appareil est toujours certifié Dirac Virtuo pour un calibrage optimal.

Le système AirTrigger offre des commandes tactiles évoluées, complétées par l'accessoire AeroActive Cooler X Pro qui ajoute deux boutons physiques supplémentaires. La batterie de 5800 mAh (contre 5500 mAh pour le ROG Phone 8) permet jusqu'à 5 heures de jeu en mode performances, avec un système de charge bypass innovant pour préserver sa durée de vie, selon la marque.

Les mobiles fonctionnent sous Android 14 avec la promesse de deux ans de mises à jour du système et 5 ans pour les mises à jour de sécurité.

Le ROG Phone 9 (12 Go RAM/256 Go) sera commercialisé à 1099,99 euros en janvier 2025. Les versions Pro (16 Go/512 Go) et Pro Edition (24 Go/1 To) seront disponibles mi-décembre 2024 respectivement à 1299,99 euros et 1499,99 euros. Une offre de lancement permet d'obtenir l'AeroActive Cooler X gratuitement pour l'achat d'un ROG Phone 9 Pro avant le 1er janvier 2025.

Enfin, notez que la série propose également un écosystème d'accessoires complet, incluant la manette ROG Tessen (119,99 euros) et différents modèles de ventilateurs AeroActive Cooler. Une coque spéciale est également disponible à 59 euros, intégrant un système de refroidissement passif.