Asus Zenfone 12 Ultra : le nouveau flagship dévoilé le 6 février prochain

Le fabricant a partagé plusieurs teasers montrant la face avant du smartphone qui viendra remplacer le Zenfone 11 Ultra et arbore des bordures affinées ainsi qu’un poinçon central pour la caméra selfie. Asus promet « un relooking complet » pour ce nouveau modèle, laissant présager des changements significatifs au niveau du module photo arrière.

Zenfone 12 Ultra will put a big smile on your face! ????????



The full AI experience is coming on February 6 at 14.30 (GMT+8).#Zenfone12Ultra #AISnapinStyle pic.twitter.com/F67H2y7VOk

— ASUS (@ASUS) January 30, 2025