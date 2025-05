Motorola Edge 70 : les premiers rendus dévoilés quelques jours après le lancement du Edge 60

Le smartphone de milieu de gamme Motorola Edge 60 mais aussi le Edge 60 Pro et un peu plus tôt le Edge 60 Fusion qui viennent seulement d’être officialisés, voilà qu’apparaissent des rendus réalistes du successeur du Edge 60. Sans grande surprise, le design semble rester très fidèle à celui de son prédécesseur.

Selon les visuels publiés sur la toile, le Motorola Edge 70 arborerait ainsi un écran incurvé sur deux côtés, un cadre central en aluminium et un dos en similicuir. Ce dernier présenterait une légère élévation au niveau du module photo, qui accueillerait trois capteurs ainsi qu'un flash LED formant un quatrième élément. Cette esthétique, désormais signature de la gamme Edge, confirme que Motorola souhaite maintenir une identité visuelle cohérente pour ses appareils premium.

« Le téléphone présente un écran double incurvé à l'avant, un cadre central en aluminium et un dos en cuir végétalien avec une légère pente s'élevant vers l'îlot de triple caméra, le flash LED constituant le quatrième module », précise la source à l'origine de cette fuite. Cette description correspond parfaitement à ce que l'on connaît déjà du Edge 60.

Des spécifications techniques encore floues mais prévisibles

Si le design semble déjà bien défini, les caractéristiques techniques du Motorola Edge 70 restent encore largement inconnues. Néanmoins, plusieurs sources s'accordent sur certains éléments qui pourraient composer sa fiche technique.

Le processeur devrait rester dans la lignée des choix précédents de Motorola, avec un MediaTek Dimensity 7400, le même que celui qui équiperait le Razr 2025. Ce SoC serait associé à 12 Go de RAM en configuration standard, offrant ainsi des performances solides pour un appareil de cette gamme. « Il est également attendu que Motorola s'en tienne à un processeur MediaTek, probablement le Dimensity 7400 comme le Razr 2025, et l'associe à 12 Go de RAM en standard pour toutes les configurations », indiquent les rumeurs.

Côté photographie, le Edge 70 conserverait probablement une configuration similaire à celle du Edge 60, avec un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels également, et un téléobjectif 3x de 10 mégapixels. Cette configuration, déjà efficace sur le modèle actuel, pourrait bénéficier d'optimisations logicielles pour améliorer encore la qualité des clichés.

D'autres variantes de la gamme sont également en préparation, comme le Edge 70 Ultra qui se positionnerait sur le segment premium avec un Snapdragon 8 Gen 4, un écran OLED de 6,7 pouces à 144 Hz et une batterie de 5000 mAh. Le Edge 70 Fusion, quant à lui, proposerait une batterie plus imposante de 6000 mAh avec une charge rapide de 80W, pour un positionnement plus abordable.

Une sortie potentielle dès septembre 2025

L'élément le plus surprenant de cette fuite concerne la date de sortie potentielle du Motorola Edge 70. Selon les indices présents dans les rendus, notamment la date affichée sur l'écran de verrouillage, l'appareil pourrait être lancé dès septembre 2025.

Cette information soulève toutefois quelques questions. D'une part, cela signifierait que seulement cinq mois sépareraient les lancements des Edge 60 et Edge 70, ce qui représente un cycle de renouvellement inhabituellement court pour des smartphones Premium. D'autre part, la date indiquée sur l'écran du rendu (jeudi 23 septembre) ne correspond pas au calendrier 2025, où le 23 septembre tombe un mardi.

Il est donc plus probable que Motorola suive son calendrier habituel, avec un lancement au premier semestre 2026, soit environ un an après l'Edge 60. Néanmoins, l'apparition si précoce de ces rendus suggère que le développement du Edge 70 est déjà bien avancé.