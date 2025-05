OnePlus Nord CE 5 : une certification BIS confirme son lancement imminent

Après avoir été repéré sur la certification TDRA des Émirats arabes unis, l'appareil a désormais été identifié sur le site du Bureau of Indian Standards (BIS) sous le numéro de modèle CPH2717, très proche du CPH2719 enregistré auprès de la TDRA.

Alors que les premières rumeurs évoquaient un lancement en mai, cette nouvelle certification suggère plutôt une commercialisation en juin 2025 pour le marché indien. Cette stratégie décrit le cycle de renouvellement habituel de la gamme Nord CE, le modèle précédent ayant été lancé en avril 2024.

Design rafraîchi inspiré de l'iPhone 16

D'après les images qui ont fuité, le OnePlus Nord CE 5 adoptera un design renouvelé avec des bords plats et un dos également plat, s'éloignant des lignes courbes de son prédécesseur. Le module photo arrière sera disposé verticalement, rappelant l'esthétique de l'iPhone 16. Une image montre l'appareil dans une finition rose clair, bien que d'autres coloris devraient être proposés lors du lancement officiel.

Fiche technique impressionnante

Les spécifications techniques du OnePlus Nord CE 5 s'annoncent particulièrement intéressantes pour un smartphone de milieu de gamme. En effet, l’appareil disposerait d’un écran s’appuyant sur une dalle OLED plate de 6,7 pouces avec résolution Full HD+ (1080 x 2412 pixels) et une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz.

Pour fonctionner, le smartphone serait doté d’un Soc MediaTek Dimensity 8350 gravé en 4 nm, avec une architecture 4x Cortex-A715 à 3,35 GHz et 4x Cortex-A510 à 2,2 Ghz. Côté mémoire, il utiliserait une base de 8 Go de RAM de type LPDDR5X et 256 Go de stockage UFS 4.0.

En outre, on devrait pouvoir compter sur une possibilité d’utiliser de la mémoire ROM en tant que RAM pour accéder plus rapidement à certaines données. Pour l’autonomie, il semble de plus en plus insistant que le OnePlus Nord CE 5 embarquerait une très grosse batterie, d’une capacité de 7 100 mAh supportant une charge rapide 80W.

Pour les photos, le smartphone serait doté d’un capteur principal Sony LYT600/IMX882 de 50 mégapixels (f/1,8) avec stabilisation optique (OIS), d’un module ultra grand-angle Sony IMX355 de 8 mégapixels (f/2,2) et d’une caméra frontale de 16 mégapixels (f/2,4) pour les selfies. Le mobile serait animé par Android 15 avec une surcouche logicielle.

Le OnePlus Nord CE 5 entrerait directement en concurrence avec des modèles comme le Motorola Edge 60 Fusion ou le Nothing Phone (3a) Pro.

Fait notable, selon le leaker Yogesh Brar, il n'y aurait pas de version OnePlus Nord CE 5 Lite cette fois-ci, contrairement aux générations précédentes. Cette décision pourrait indiquer une volonté de OnePlus de simplifier sa gamme et de concentrer ses efforts sur des modèles aux caractéristiques plus marquées.