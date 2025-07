Attention au spoofing : cette arnaque numérique revient en force et peut vous coûter cher

Qu’est-ce que le spoofing et pourquoi est-il redoutable ?

Le terme « spoofing » vient de l’anglais « to spoof » qui signifie tout simplement usurper ou tromper.

Dans le jargon du numérique, il désigne ainsi l’action de falsifier l’identité d’un expéditeur, par exemple de celui d'une adresse email, d'un numéro de téléphone ou même d'une URL, tout cela dans le but de tromper sa cible.

Le Spoofing est donc une pratique vaste qui peut toucher de nombreux domaine de nos vies numériques.

Le danger, c’est que le spoofing repose sur la confiance visuelle.

Eh oui, le numéro semble correct, soit parceque c'est quelqu'un que vous connaissez, soit parceque c'est un 06. L’adresse paraît légitime, en bref tout est fait pour vous pousser à divulguer des données sensibles ou effectuer un paiement frauduleux.

Dans le cadre des appels téléphoniques, on parle aussi de « spoofing vocal » ou de CLI spoofing.

Le saviez-vous ? Des escrocs peuvent afficher le numéro officiel d’une banque, d’un service client ou même d’une administration comme les impôts. La victime décroche en toute confiance… et tombe dans le piège.

Et les cas explosent. En 2024, l’ARCEP a tiré la sonnette d’alarme face à la recrudescence des plaintes liées à l’usurpation de numéro.

Et attention, car même les plus prudents et sceptiques peuvent tomber dans le panneau !

Comment se protéger du spoofing ? Les bons réflexes

Face à cette menace insidieuse, la vigilance reste l’arme la plus fiable. Quelques réflexes simples peuvent vous éviter bien des déconvenues.

✅ Les bons réflexes Ne jamais transmettre de code ou mot de passe par téléphone

Vérifier l’identité de l’interlocuteur via un autre canal

Utiliser une appli anti-spam pour filtrer les appels suspects ⚠️ Les erreurs à éviter Faire confiance uniquement au numéro affiché

Cliquer sur un lien dans un SMS douteux

Donner ses infos bancaires sans double vérification

En cas de doute, raccrochez immédiatement et contactez le service concerné via son site officiel ou en rappelant au numéro. De plus en plus de services, comme Orange ou SFR, proposent des filtres pour limiter ces appels frauduleux.

Le spoofing repose moins sur la technologie que sur l’ingénierie sociale : c’est notre confiance qu’ils piratent.

Pour aller plus loin, la CNIL recommande de signaler tout appel ou message frauduleux via la plateforme 33700.fr. Cela permet de renforcer la lutte contre les numéros malveillants.

À retenir : un numéro affiché n’est pas une garantie d’authenticité. Si l’interlocuteur vous met la pression, promet une urgence ou réclame des infos personnelles, il y a fort à parier que vous êtes face à une tentative de spoofing.

LesMobiles vous aide à choisir des outils de protection

Certains smartphones récents et applications tierces permettent de mieux filtrer les appels et SMS frauduleux.

Vous pouvez consulter notre sélection :

En parallèle, certaines applications de vos opérateurs chez Orange, ou encore des apps comme Truecaller ou Hiya détectent les appels suspects et les signalent automatiquement.

Il y a également des applications disponibles chez des Antivirus comme Bitedenfender qui peuvent proposer ce genre de services.

Mais aucune solution n’est infaillible : la prudence reste votre meilleur pare-feu !