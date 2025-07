Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour ne plus recevoir de spam téléphonique

Certains laissent sonner de peur que décrocher confirme que le numéro est actif, d'autres font juste glisser leurs doigts sur le rouge du téléphone.

Il y a aussi les plus courageux, ou téméraires (à vous de voir), qui vont décrocher, expliquer qu’ils sont sur Bloctel, que l’appelant n’a donc pas le droit d’appeler, avant de demander le nom de la société en vue d’une déposition à la CNIL, puis finissent par un « Merci de me retirer de votre liste » et raccrochent, non sans un petit soulagement.

Mais voilà, un nouveau numéro va finir par appeler à nouveau, et aucune des techniques n’aura fonctionné.

Comment lutter contre la horde incessante d'appels ?

Cessons de tourner plus longtemps autour du pot.

Si vous êtes sur Android, il y a plusieurs façons simples de vous annoncer les spams potentiels, voire de les bloquer purement et simplement sans que vous ne receviez du tout l’appel.

La procédure pour activer la détection et le blocage

Pour cela, rendez-vous dans vos paramètres :

Applications

Applis par défaut

Appli numéro de l’appelant et spam

À partir de là, vous pourrez choisir quel service utiliser pour bloquer ou prévenir.

Attention, il reste une dernière étape pour bloquer entièrement les appels nuisibles !

Si vous choisissez l’option de base pour votre téléphone comme application par défaut, il vous reste une petite étape à faire.

Allez dans votre application téléphone (là où vous voyez votre liste d’appels entrants et sortants), puis cliquez sur les trois petits points pour ouvrir les paramètres. Il vous faut ensuite ouvrir Numéro de l’appelant et spam et cocher toutes les cases.

Voilà, la majorité des appels ne vous dérangeront plus. Et le mieux, c’est que tout cela est gratuit !