Aujourd'hui seulement, 20% de cashback et 38 % de réduction immédiate sur le Galaxy S24 Ultra de Samsung pour le Black November !

En ce moment, c’est le Black November chez certains marchands. Pour faire simple, au lieu de se contenter du 4e vendredi de novembre pour le Black Friday, les enseignes proposent des promos tout le long du mois !

Rakuten fait partie de la course, et on peut trouver sur la plateforme d’excellente promotion. Nous pouvons trouver le Galaxy S24 Ultra avec 38 % de réduction, soit 572,26 € de réduction immédiate ! Mais en plus, jusqu’à ce soir vous gagnez 20% de cashback supplémentaire, ce qui vous fait un peu plus de 116 € offerts en bon d’achat !

Fiche technique du Samsung Galaxy S24 Ultra

Écran : Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces

Dynamic Amoled X2, 120 Hz, 3120 x 1440 pixels, de 6,8 pouces Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Mémoire : 12 Go

12 Go Stockage : 256Go, 512 Go, 1To

256Go, 512 Go, 1To Quadruple objectifs : 200+50+10+12

200+50+10+12 Caméra frontale : 12MP

12MP Batterie : 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide et de la charge sans fil

Le Galaxy S24 Ultra est l’appareil haut de gamme le plus emblématique de Samsung en ce moment. Avec un écran immense et magnifique grâce à sa dalle Dynamic Amoled 2X, il propose même un stylet pour faciliter l’utilisation de votre smartphone.

Idéal pour le streaming ou le jeu vidéo, il est en plus très puissant. Il combine la puce la plus puissante au monde, la Snapdragon 8 Gen 3, à 12 Go de RAM. C’est tout simplement un ordinateur dans votre poche.

Retrouvez notre test complet du Samsung Galaxy S24 Ultra, nous lui avons donné la note de 5/5 !

Quelle offre pour le Galaxy S24 Ultra de Samsung ?

En ce moment, nous pouvons trouver le Samsung Galaxy S24 Ultra pour 896 € avec la possibilité de le payer en quatre fois sans frais supplémentaires via PayPal. Cela fait une réduction de plus de 572 €. Et vous obtenez en plus de cela un cashback de 20 %, c'est-à-dire 116,57 € en bon d’achat, mais uniquement jusqu’à ce soir.

Il s’agit de la version américaine du Galaxy S24 Ultra, celle-ci est compatible avec les opérateurs français, et vous obtenez une garantie de 2 ans avec l’appareil.