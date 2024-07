Aujourd'hui seulement, l'iPhone 15 baisse de 311 €, grâce à ce code promo et une réduction de prix significative !

L’iPhone 15 est le dernier modèle lancé sur le marché par Apple. Cela lui confère une aura particulière puisqu’il est pour de nombreuses personnes l’iPhone idéal du fait de son prix le plus abordable pour la dernière génération, mais avec une fiche technique parmi les plus avancées de la marque.

La fiche technique de l'iPhone 15

Écran : Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces

Super Retina XDR OLED 60 hz, de 6,1 pouces Processeur : Puce Apple A16 Bionic

Puce Apple A16 Bionic RAM : 6 Go

: 6 Go Caméra principale : 48 MP

48 MP Caméra avant : 12 MP

12 MP Batterie : 3877 mAh

L'iPhone 15 combine puissance et praticité. Si vous recherchez un téléphone performant, maniable et ergonomique, l'iPhone 15 est idéal et est un investissement qui vaut le coup sur le long terme pour tous les profils.

Il intègre des composants pensés pour durer, offrant une grande réactivité et la capacité de faire tourner les logiciels les plus exigeants, sauf quelques applications spécifiques aux modèles Pro !

L’iPhone 15 avec une grosse promo en ce moment !

Aujourd’hui, vous pouvez vous procurer l’iPhone 15 avec 311 € de réduction grâce à un code de réduction de 40 € sur Rakuten, ce qui, ajouté à la baisse de prix déjà conséquente permet d’atteindre un prix de 659 €. Mais, cette promotion n'est disponible qu'aujourd'hui !

Il s'agit d'une version importée totalement compatible avec un usage en France. Vous pouvez retrouver directement sur le site d’Apple des avis clients à propos de leur achat de cette version disponible sur Rakuten.