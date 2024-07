Aujourd'hui seulement, le plus puissant des milieu de gamme de Samsung est à moins de 300 € !

Le Galaxy A55, vous connaissez ? Il s’agit du dernier milieu de gamme de Samsung, et pas le moindre puisqu’il est le fleuron de la gamme A, l’une des plus populaires de la marque, et qui se destine exclusivement au milieu de gamme. Plus que cela, le Galaxy A55 est l’un des deux smartphones piliers de la gamme aux côtés du best-seller de la marque, le Galaxy A15.

La fiche technique du Galaxy A55 5G

Écran : Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+

: Super AMOLED de 6,6 pouces, résolution Full HD+ Processeur : Exynos 1480

Exynos 1480 RAM : 8 Go

8 Go Stockage : 128Go ou 256Go, extensible via microSD

128Go ou 256Go, extensible via microSD Caméra principal : 50 MP

50 MP Caméra avant : 32 MP

32 MP Batterie : 5000 mAh, recharge rapide 25W

Si le Galaxy A15 se concentre sur un tout petit prix avec principalement un très bel écran, et des caractéristiques convaincantes, mais allant à l’essentiel, le Galaxy A55 a un objectif tout autre puisqu’il vise davantage à proposer des performances élevées, à la frontière du haut de gamme, ce qui en fait l’appareil idéal de Samsung pour ceux qui utilisent souvent leur téléphones pour les multimédias, prendre des photos, regarder des vidéos, faires des jeux mobiles, etc. Mais sans toutefois avoir un besoin immédiat de fonctionnalités précises très avancées.

Comment profiter de l’offre de Rakuten sur le Galaxy A55 ?

Pour profiter de cette offre, rien de plus simple, il vous suffit d’utiliser le code RAKUTEN30 lors de l’achat du Galaxy A55 sur le site de Rakuten que vous pouvez trouver en lien sur cet article. Cependant, la promo n’est disponible que jusqu’à ce soir.