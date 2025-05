Honor 400 Lite : un nouveau smartphone abordable misant sur la photographie et l’autonomie

Après son modèle haut de gamme, le Honor Magic7 Pro, la marque chinoise dévoile un smartphone plus abordable voulant séduire un large public. Baptisé Honor 400 Lite, il succède au Honor 200 Lite. Ce modèle se démarque d’abord par son design épuré et élégant, inspiré des figures géométriques que sont le triangle et le carré.

D’après la marque, l’appareil affiche un poids plume de 171 grammes et une épaisseur de seulement 7,3 mm, ce qui garantit une prise en main agréable et une utilisation confortable au quotidien. Deux coloris sont proposés : Velvet Grey, Velvet Black, chacun bénéficiant d’une finition micro-nano au toucher velouté. Ce revêtement est traité anti traces de doigt. Notez que l’appareil est censé résister à des chutes d’environ 1,5 m de haut, sans subir de dommage. Il profite d’une certification IP64, ce qui le rend étanché à la poussière et contre les projections d’eau.

Côté écran, le smartphone mise sur une dalle AMOLED de 6,7 pouces, affichant une résolution de 1080 x 2412 pixels et une fréquence de rafraîchissement adaptative pouvant atteindre 120 Hz. La luminosité maximale atteint 3500 cd/m², permettant une lisibilité parfaite même en plein soleil, selon les données du laboratoire Honor. L’écran bénéficie également d’une certification Flicker-Free TÜV Rheinland grâce à une gradation PWM à 3840 Hz, réduisant la fatigue oculaire lors d’une utilisation prolongée.

Photographie : capteur principal 108 mégapixels et bouton caméra IA

L’un des principaux arguments du Honor 400 Lite réside dans son module photo, centré sur un capteur principal de 108 mégapixels (f/1.75), accompagné d’un second capteur de 5 mégapixels pour la profondeur et le grand angle. Ce capteur, de type Samsung HM6, adopte une technologie de pixel binning 9-en-1 pour améliorer la qualité des clichés en basse lumière. À l’avant, un capteur de 16 mégapixels (f/2.45) permet de réaliser des selfies détaillés. Notez la présence d’une lampe torche (douce) à l’avant permettant d’optimiser les portraits en condition de très faible obscurité, ce qui confère à l’avant de l’appareil, une sorte de pilule.

Honor introduit également un bouton dédié à la caméra, doté d’intelligence artificielle. Ce bouton multifonction installé sur le profil de l’appareil, comme les récents iPhone 16, permet, selon le fabricant, d’ouvrir rapidement l’application photo, de capturer des images, de zoomer ou d’enregistrer des vidéos d’une simple pression, même avec des gants ou sous l’eau (dans la limite de l’étanchéité annoncée). L’appareil prend en charge le mode haute résolution 108 mégapixels via un algorithme IA avec des améliorations significatives sur les objets à longue distance, ainsi que la vidéo au ralenti à 120 images par seconde.

Performances et autonomie : un équilibre pensé pour l’usage quotidien

Le Honor 400 Lite embarque un processeur MediaTek Dimensity 7025 Ultra, gravé en 6 nm, composé de huit cœurs. Il est associé à 8 Go avec la possibilité d’en ajouter autant de manière virtuelle, couplés à 256 Go de stockage interne, non extensible par carte microSD.

Sous Android 15 avec la surcouche MagicOS 9.0, le smartphone veut offrir une expérience fluide pour les tâches courantes (navigation, réseaux sociaux, streaming vidéo). Comptez sur des fonctions telles que Magic Portal ou Espace parallèle (pour mettre certaines applications à l’abri des regards indiscrets). Honor s’engage à fournir 5 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

L’autonomie constitue un autre point fort de l’appareil, grâce à une batterie de 5230 mAh. Selon Honor, cette capacité permet de tenir aisément une journée et demie en usage modéré. Notez la présence d’un système d’intelligence artificielle d’optimisation de la batterie. La recharge rapide 35W, bien que moins performante que certains concurrents proposant jusqu’à 90W, assure une remise à niveau efficace en moins d’une heure, selon la marque. Le smartphone ne propose pas la recharge sans fil, ce qui reste courant dans cette gamme de prix.

Connectivité, sécurité et fonctions IA

Le Honor 400 Lite propose une connectivité complète : 5G, Bluetooth 5.3, Wi-Fi, GPS, USB-C, et double SIM. La sécurité est assurée par un lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran et la reconnaissance faciale. Plusieurs capteurs sont intégrés : gravité, boussole, capteur de lumière ambiante, gyroscope et capteur de proximité.

Du côté des fonctionnalités d’intelligence artificielle, le Honor 400 Lite propose la suppression des objets indésirables sur les photos, l’IA interpreter et AI Out Painting.

La « Magic Capsule » est là pour proposer des interfaces spécifiques au niveau du capteur à selfie lorsqu’on utilise les applications Téléphone, Minuteur ou Musique.

Prix et disponibilité

Le nouveau smartphone Honor 400 Lite est disponible à partir du 6 mai en deux versions gris clair ou gris très foncé (voire noir). Il profite d’une offre de lancement à 249 euros au lieu de 299 euros. Rappelons que son prédécesseur, le Honor 200 Lite avait été annoncé à un prix de lancement de 349 euros.