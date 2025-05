iPhone 15 Plus : L’un des meilleurs reconditionnés du moment ?

L'iPhone 15 Plus est sorti l’année dernière est l’un des appareils les plus puissants des écuries d’Apple. Petit tour d'horizon sur une promo qui pourrait vous intéresser si vous êtes fan de la marque.

L’iPhone 15 Plus est un smartphone très haut de gamme qui propose des performances élevées et qui a la particularité d’avoir un grand écran, ce qui n’est pas habituel pour un iPhone.

Avec sa puce A16 Bionic et une autonomie très prolongée, ce modèle est véritablement adapté à ceux qui cherchent un iPhone pour le gaming et le streaming par exemple.

Son écran Super Retina XDR de 6,7 pouces permet une excellente lisibilité, même en plein soleil, et son système photo hérite des avancées du modèle Pro, avec notamment un capteur principal de 48 Mpx pour des clichés ultra détaillés.

Côté vidéo, nous sommes aussi sur du solide avec un enregistrement en 4K Dolby Vision qui place la barre très haut, même face à certains appareils photo numériques.

Avec une telle fiche technique, l’iPhone 15 Plus ne se contente pas de suivre la tendance : il redéfinit ce que l’on peut attendre d’un iPhone non Pro”. Il s'adresse à un public exigeant, qui veut de la puissance et du confort d’usage sans compromis.