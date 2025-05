Apple bouleverse sa stratégie : une nouvelle ère pour les sorties d'iPhone dès 2026

Selon ces sources, Apple prévoit désormais de scinder ses lancements en deux périodes distinctes : les modèles haut de gamme à l'automne et les appareils plus accessibles au printemps suivant. Cette stratégie sans précédent dans l'histoire de la marque répondrait à la nécessité de gérer une gamme qui s'élargirait considérablement, avec pas moins de six modèles différents à terme.

Pour la rentrée 2026, Apple concentrerait ses efforts sur les iPhone 18 Pro, Pro Max et un nouveau modèle baptisé « Air ». Plus surprenant encore, l'iPhone 18 standard serait repoussé au printemps 2027, en même temps que l'iPhone 17e, successeur de l'iPhone 16e, créant ainsi un nouveau cycle bisannuel pour les appareils d'entrée et de milieu de gamme.

Cette réorganisation permettrait à Apple d'optimiser sa chaîne de production et de mieux répartir ses ressources tout au long de l'année. Elle offrirait également l'opportunité de tester les capacités de production en Inde pour les modèles moins complexes, tout en réduisant sa dépendance vis-à-vis de la Chine, actuellement soumise à des droits de douane plus élevés.

L'iPhone pliable : Apple prêt à entrer dans la danse avec un format livre

L'autre grande révélation concerne l'arrivée tant attendue du premier iPhone pliant d'Apple. Contrairement à certains concurrents comme Motorola qui ont opté pour un format à clapet, la firme à la pomme privilégierait un design de type livre, similaire au Samsung Galaxy Z Fold6 et ses prédécesseurs mais aussi aux Google Pixel 9 Pro Fold ou Huawei Mate X6, par exemple.

D'après The Information, ce modèle innovant disposerait d'un écran externe de 5,7 pouces lorsqu'il est fermé, s'étendant à près de 8 pouces une fois déplié. L'analyste réputé Ming-Chi Kuo avait précédemment évoqué une épaisseur particulièrement fine de 4,5 à 4,8 mm en position dépliée, ce qui placerait ce modèle parmi les smartphones pliables les plus minces du marché.

Ce premier iPhone pliable serait probablement lancé à l'automne 2026, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Son prix n'a pas encore filtré, mais il devrait logiquement se situer au sommet de la gamme, potentiellement au-delà des 1 500 euros.

L'iPhone 17 Air : l'ultra-finesse au prix de l'autonomie

Avant cette refonte majeure prévue pour 2026, Apple s'apprête à lancer sa gamme iPhone 17 à l'automne 2025. Parmi les nouveautés attendues figure l'iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin de seulement 5,5 mm d'épaisseur qui remplacerait potentiellement l'iPhone 17 Plus dans la gamme.

Cette prouesse technique aurait toutefois nécessité des compromis importants. Selon The Information, l'iPhone 17 Air ne disposerait que d'une seule caméra à l'arrière, contre deux ou trois sur les autres modèles. Il serait également équipé d'un seul haut-parleur au lieu de deux sur les versions standard.

Plus problématique encore, l'autonomie de ce modèle serait significativement réduite. D'après des données internes citées par le site, seuls 60 à 70% des utilisateurs pourraient tenir une journée complète sans recharge avec l'iPhone 17 Air, contre 80 à 90% pour les autres modèles de la gamme. Pour pallier cette limitation, Apple développerait un étui-batterie en option, rappelant les accessoires MagSafe proposés pour les iPhone 12 et iPhone 13.

Face à ces restrictions, la production initiale de l'iPhone 17 Air serait prudente, ne représentant que 10% de la capacité des chaînes d'assemblage asiatiques. Apple semble attendre de mesurer l'accueil du public avant d'ajuster ses volumes de production.

L'iPhone 18 Pro : vers la disparition progressive de l'encoche

La refonte du calendrier de sortie s'accompagnerait également d'évolutions esthétiques majeures. Selon The Information, l'iPhone 18 Pro prévu pour l'automne 2026 marquerait une étape importante dans la disparition progressive de l'encoche.

La Dynamic Island, cette zone interactive introduite avec l'iPhone 14 Pro, serait supprimée au profit d'une intégration sous l'écran des capteurs Face ID, de proximité et de luminosité. Seul un petit trou pour la caméra frontale resterait visible, rapprochant l'iPhone du design « tout écran » adopté par certains concurrents Android.

Cette évolution se poursuivrait en 2027, année du 20e anniversaire de l'iPhone. Pour célébrer cet événement marquant, Apple ambitionnerait de proposer un smartphone sans aucune découpe visible, la caméra frontale passant elle aussi sous l'écran.

En comparaison, des constructeurs comme Samsung (avec les Galaxy Z Fold) et ZTE (et sa sous-marque RedMagic) ont déjà expérimenté des caméras sous écran, mais avec des résultats mitigés en termes de qualité photographique. Le défi pour Apple sera de maintenir ses standards élevés tout en adoptant cette technologie innovante.

Avec cette réorganisation stratégique, Apple pourrait ainsi dynamiser ses ventes d'iPhone, qui représentent encore près de la moitié de son chiffre d'affaires global. En diversifiant sa gamme et en échelonnant ses lancements, la firme de Cupertino espère stimuler le renouvellement des appareils tout au long de l'année.