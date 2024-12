Avec 810 € de réduction sur son prix de lancement, ce smartphone est le meilleur Samsung au monde et ce n'est pas celui que vous croyez…

Nous parlons aujourd’hui du Samsung Galaxy S23 Ultra, un smartphone très haut de gamme de Samsung qui est d’après Dxomark, le site de référence de l’évaluation technique des smartphones, toujours aujourd’hui le meilleur appareil proposé par l’entreprise coréenne, et ce malgré le fait que le modèle S24 Ultra déjà sorti depuis quelques temps.

Il est donc très appréciable de le découvrir à prix cassé, et c’est le cas de le dire, car il est disponible pour 609 €, ce qui est inférieur à la moitié de son prix lors de son lancement. Eh oui, ce smartphone était proposé à 1419 € !

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 Ultra

Écran : 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz

: 6,8 pouces, Dynamic AMOLED, Quad HD+, taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz Processeur : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 RAM : 12 Go

: 12 Go Stockage : 512 Go

: 512 Go Caméra arrière : Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP

: Quadruple capteur 200 MP + 12 MP + 10 MP + 10 MP Caméra avant : 12 MP

: 12 MP Batterie : 5000 mAh, Charge rapide 45 W

Le Galaxy S23 Ultra de Samsung est un véritable mastodonte, son écran est gigantesque, avec ses 6,8 pouces, quasiment la taille d’un Nintendo Switch (sa surface d'affichage est d’ailleurs probablement équivalente) ce qui rend inutile le besoin de posséder une tablette, voire un ordinateur, étant donné que ce smartphone, en plus d’être grand, est surpuissant avec ses 12 Go de RAM et sa puce Snapdragon 8 Gen 2.

Il propose une autonomie importante, un appareil photo aux rendus très satisfaisants grâce à son IA…

En plus de cela, il est disponible avec un stylet, le S Pen, un peu comme c’était le cas pour… continuons de filer la comparaison : la Nintendo DS (la console tactile de géant du jeu vidéo).

Retrouvez notre test complet du Galaxy S23 Ultra !

Quelle offre pour le Galaxy S23 Ultra de Samsung ?

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est disponible pour 609 € sur Cdiscount, en version neuve 256 Go. Le produit est proposé avec une garantie légale de 2 ans, la possibilité de le payer jusqu'en 20 fois, et une livraison gratuite.