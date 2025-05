Bon plan : cet iPhone passe sous la barre des 210 € grâce à cette astuce à laquelle il fallait penser

Le reconditionnement est une pratique qu’on ne présente plus. Issu d’une volonté d'économie, mais aussi d’écologie, de nombreuses enseignes ont vu le jour pour proposer des smartphones centrés sur ces deux critères.

En France, nous faisons figure de bons élèves avec des acteurs comme CertiDeal qui reconditionnent même leurs appareils entièrement en France dans leurs locaux, de quoi réduire encore un peu plus l'énergie grise de nos smartphones malheureusement très énergivores et polluants pour la planète.

L’iPhone 13 reconditionné, c’est l’occasion de profiter du haut de gamme Apple sans exploser son budget. Un bon plan à envisager sérieusement si vous êtes fidèle à l’écosystème Apple.

L’iPhone 13, un smartphone haut de gamme à prix réduit

L’iPhone 13 est la version qu’Apple a commercialisée il y a trois ans de son fameux iPhone. Proposé dans un petit format, il est toujours proposé actuellement avec les dernières mises à jour de la marque. Pour ainsi dire, hormis quelques points de détails en termes d’optimisation des performances, de l’écran et de l’autonomie, il n’y a pas de différences majeures avec un iPhone 16.

Si vous êtes convaincu par la marque Apple, et que vous possédez un smartphone plus ancien, mais que vous ne souhaitez pas investir 969 euros ou plus dans les derniers modèles, l’iPhone 13 se présente comme une très bonne alternative.

Sur le papier, l’iPhone 13 reste l’un des meilleurs choix si vous recherchez un smartphone Apple performant, durable et compatible avec les dernières versions d’iOS.

Quelle offre pour l’iPhone 13 ?

En ce moment, il est possible de trouver l’iPhone 13 à 234 € sur CertiDeal, c’est le plus petit prix reconditionné que nous ayons trouvé, d’autant plus qu’il est remis en état entièrement en France.