Honor Magic 400 Lite : le milieu de gamme qui donne le change à petit prix

Honor est une marque chinoise qui compte de plus en plus sur le marché des smartphones, et si ce sont leurs haut de gamme qui les font particulièrement briller, notamment leurs Honor Magic, ils ne sont pas en reste pour proposer des modèles à petits prix, mais aux atouts indéniables !

C’est dans cette optique que Honor propose le nouvel Honor Magic 400 Lite, un smartphone dont les atouts tournent autour de trois axes principaux.

Qu’est-ce qui distingue le Honor 400 Lite du milieu de gamme actuel ?

Le Honor 400 Lite propose trois points qui en font un choix intéressant pour ceux qui privilégient une utilisation confortable :

Premier point, il est compact, à la fois très léger (166g) et fin (6,8 mm). Cela n’a rien d'anecdotique, car pour en avoir souvent discuté, que ce soit lors de salon ou en particulier, beaucoup d’utilisateurs sont à la recherche de petits formats pratiques, discrets, utilisables à une seule main. Le Honor 400 Lite répond à cela.

Attention, le smartphone de Honor ne se veut pas être un modèle d’une grande puissance. Il propose des performances correctes, mais ce ne sont pas les plus poussées de sa gamme de prix.

En revanche, côté photo il propose des clichés naturels d’une grande qualité grâce à un capteur principal de 108 MP et surtout un bloc selfie de 50 MP. Sur le papier, c’est impressionnant.

En pratique, il surpasse la plupart des concurrents en photo de jour et surtout en selfie. Mais de nuit, il reste en retrait par rapport à Samsung ou Google Pixel (qui sont meilleurs en traitement logiciel IA).

Et troisième point, le Honor Magic 400 Lite a un écran AMOLED à 2000 nits. C’est très rare dans cette gamme de prix. Même des modèles plus chers plafonnent entre 1000 et 1200 nits. C’est un véritable plus pour la lisibilité en extérieur, et donc pour ceux qui ont besoin d’un smartphone « nomade » avec un beau design.

Quelle offre pour le Honor Magic 400 Lite ?

Le Honor 400 Lite est disponible pour 299 € sur le site de son constructeur, mais vous pouvez le trouver pour 285 € sur Amazon, voire 250 € sur Rakuten.