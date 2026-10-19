Avec CertiDeal, le marché du smartphone reconditionné est en train de gommer l’un de ses plus gros défauts

Le reconditionné a une particularité que le neuf n'a pas. Deux exemplaires d'un même modèle peuvent afficher le même stockage, le même grade et le même prix, sans être tout à fait identiques une fois en main.

C'est sur ce point que CertiDeal a fait évoluer son offre en proposant désormais des photos des véritables smartphones proposés à la vente. Replacées dans l'ensemble du parcours d'achat, elles prennent encore plus d'intérêt.

Un iPhone 16 Pro Max à moins de 800 € est un bon plan, mais à ce prix, il n'est pas question de jouer à la loterie

Prenons l'exemple d'un iPhone 16 Pro Max. Au moment où nous écrivons ces lignes, CertiDeal l'affiche à partir de 785,99 € dans sa sélection avec photos de l'appareil réel. C'est un tarif très intéressant pour ce modèle, mais cela reste tout de même presque 800 € à débourser.

À ce prix, on n'a pas envie de découvrir l'état réel du téléphone une fois le colis ouvert. On veut savoir précisément ce que l'on achète, dans quel état il se trouve et si son niveau de batterie nous convient. C'est justement là que le système de photos réelles de CertiDeal prend tout son intérêt.

Découvrir le smartphone avant même de l'acheter change beaucoup de choses

C'est probablement aujourd'hui l'argument le plus singulier de CertiDeal. Sur les appareils compatibles, le client ne choisit plus uniquement une catégorie esthétique. Il choisit l'exemplaire précis qu'il recevra.

Les photos affichées sont celles du véritable smartphone proposé à la vente. On peut zoomer sur les éventuelles traces d'usage, avec des photos surexposées pour bien faire ressortir les rayures, et même consulter la capacité de sa batterie avant de commander. CertiDeal affiche également une partie de l'IMEI afin de relier sans ambiguïté l'appareil photographié à celui qui sera expédié.

Le dispositif gagne progressivement du terrain dans le catalogue, avec de plus en plus d'iPhone photographiés individuellement.

L'intérêt apparaît surtout lorsqu'on compare deux appareils d'un même grade. Deux iPhone 15 Pro « très bon état » peuvent répondre au même standard fonctionnel sans porter exactement les mêmes traces d'utilisation. L'un peut aussi afficher une batterie légèrement meilleure que l'autre. Avec les photos, le grade ne résume plus à lui seul ce que l'on achète.

La différence tient en peu de mots. Le grade décrit l'état général du téléphone. Les photos permettent de regarder l'exemplaire réellement proposé et de décider s'il vous convient.

30 jours pour s'assurer que l'on a fait le bon choix

Un iPhone 16 Pro Max peut sembler idéal sur le papier (ou en photo !) et se révéler trop encombrant après quelques jours. La prise en main peut ne pas plaire. L'autonomie réelle peut aussi ne pas correspondre aux usages de son nouveau propriétaire.

Le premier « 30 » du dispositif 30/30 de CertiDeal intervient à ce moment-là. L'acheteur dispose de 30 jours pour changer d'avis après réception. Il a donc le temps d'utiliser réellement le téléphone avant de décider de le garder.

Le second « 30 » concerne la durée. Les produits concernés bénéficient d'une garantie commerciale de 30 mois, couvrant les pannes techniques et les composants dans les conditions prévues par le vendeur, hors notamment casse et oxydation.

L'ensemble suit une logique assez naturelle. On découvre l'appareil avant de commander, on vit avec pendant quelques semaines, puis la garantie prend le relais pendant deux ans et demi.

CertiDeal n'est pas le seul à avoir compris que le prix ne suffisait plus

Les spécialistes du reconditionné ont largement renforcé ce qui entoure l'achat ces dernières années. CertiDeal propose 30 mois de garantie commerciale, soit une couverture plus longue que les deux années de garantie légale de conformité, mais certains concurrents vont encore plus loin.

Recommerce, par exemple, laisse lui aussi 30 jours pour changer d'avis et porte sa garantie commerciale à trois ans.

La singularité de CertiDeal se situe donc davantage en amont. Sur les appareils compatibles, l'acheteur peut examiner l'exemplaire réellement proposé à la vente avant de commander et ne découvre donc plus son état esthétique uniquement à l'ouverture du colis.

La reprise fait également partie des services désormais proposés par plusieurs acteurs du marché. Chez Easy Cash, elle peut notamment se faire en magasin. On apporte son ancien smartphone, il est estimé sur place et sa revente peut ensuite financer une partie du prochain appareil. Une approche intéressante pour ceux qui préfèrent encore un échange physique à un parcours entièrement en ligne.

CertiDeal : choix de l'exemplaire réel sur les appareils compatibles, 30 jours pour changer d'avis et 30 mois de garantie commerciale. Recommerce : 30 jours pour changer d'avis et une garantie commerciale portée à trois ans. Easy Cash : une reprise de l'ancien smartphone qui peut aussi être réalisée en magasin, pour récupérer une partie du budget du prochain achat.

Le reconditionné ne se joue plus sur quelques euros

Pendant longtemps, le principal atout du reconditionné tenait à une promesse simple : acheter moins cher que du neuf, tout en bénéficiant d'un appareil vérifié et plus rassurant qu'une occasion achetée entre particuliers.

Aujourd'hui, le prix ne suffit plus. La garantie, le délai pour changer d'avis, la reprise ou encore la possibilité de voir l'appareil réel pèsent désormais presque autant dans la décision.

Le prix compte toujours, évidemment. Un iPhone 16 Pro Max sous les 800 € en est une bonne illustration. Mais la concurrence se joue désormais aussi sur tout ce qui rend l'achat plus lisible et plus rassurant.

Chez CertiDeal, les photos, les 30 jours et les 30 mois interviennent à trois moments différents de l'achat. On voit l'appareil avant de commander, on peut revenir sur son choix après réception, puis la garantie prend le relais sur la durée.

On n'achète plus seulement une référence et un grade, mais un téléphone que l'on a déjà pu regarder sous toutes les coutures.